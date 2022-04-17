近年来，电动两轮车业务蓬勃发展，新车型层出不穷。尤其是电动汽车领域的创新在印度迅速蔓延。电动两轮车目前有多种设计和尺寸可供选择。虽然如今电动摩托车和通勤者无处不在，但偶尔会出现电动运动车型的概念。

印度电动汽车公司 Trouve Motor 宣布计划推出一款紧凑型电动运动摩托车。这款尚未命名的产品预计将配备 40 千瓦的电机和一系列技术能力。这家位于德里的公司将于 2022 年下半年推出这款车型。

一台 40 kW 的电动机将为全流线型运动车型提供动力，通过链条将驱动扭矩传递到后轮。围绕电池的细节尚未提及。然而，根据 Trouve 的说法，这辆摩托车将能够在三秒内从每小时 0 英里加速到 60 英里。同时，据说最高速度约为每小时 200 公里。

在新款运动型摩托车中，电动动力总成技术与旨在利用人工智能技术优化自身的操作系统相结合。全 LED 照明套件、前置和后置摄像头、内置 GPS 导航、全彩 TFT 仪表，当然还有智能手机连接选项。Trouve 还表示，先进的电子骑手辅助设备应该包括在其中，尽管该公司没有具体说明哪些是。

Trouve Motor 的意图超越了未来的运动摩托车。还计划推出裸车、咖啡馆赛车、耐力赛、加扰器和经典版本。根据 Trouve 的说法，所有这些车型都将配备强劲的电动机，以及具有人工智能功能的高科技电子功能。因此，摩托车将能够了解其用户如何驾驶它，以提供最有效和最佳的性能，我们拭目以待。