崭露头角的电动汽车制造商 Fisker 正在向印度扩张。位于特伦甘纳邦的海得拉巴被选为 Fisker 在印度的业务总部。当地员工的招聘工作已经开始，为在印度推出 Fisker Ocean 和 Fisker Pear 铺平道路。

该子公司现在在印度注册，名称为 Fisker Vigyan India Pvt Ltd。该公司目前在全球拥有 450 多名员工，到 2022 年底，预计将在美国、欧洲和现在的印度拥有 800 多名员工。在印度，Fisker 正在谈论 200 个潜在的工作岗位。

海得拉巴办事处将与 Fisker 在加利福尼亚的工程和产品开发设施合作，并将为软件和虚拟车辆的开发做出贡献。这包括嵌入式电子设备、虚拟车辆开发支持功能、数据分析和机器学习。据该汽车制造商称，海得拉巴办事处将与该公司在美国加利福尼亚州的工程和产品开发设施一起工作。

Henrik Fisker 还宣布在印度推出 Ocean 和 Pear 车型。据说 Pear 将于 2024 年开始交付。销售活动是否也将从海得拉巴协调尚未明确确认。众所周知，Fisker Ocean 的批量生产计划于 2022 年 11 月 17 日开始。生产将在格拉茨的 Magna 进行。