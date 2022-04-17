高合汽车第二款旗舰产品 HiPhi Z 首个生产线白车身在高合城市精品工厂正式下线，车身造型细节高度复原此前发布的量产定型车设计。此次生产线白车身下线，标志着 HiPhi Z 向量产又迈出了坚实的一步。

高合 HiPhi Z 自去年 11 月正式亮相以来，以其极具科幻未来感的 “数字机甲” 外观，及搭载 “数字灵魂”HiPhi Bot 的智能座舱备受媒体和用户关注。在高合 HiPhi Z 上，高合汽车不仅是呈现了一款来自未来的数字 GT，更是将整车开发和制造水平提升到了新的高度。其中，这次下线的生产线白车身在工艺与设计上都体现出其独特的创新性。

为了实现 HiPhi Z 车身上星环 ISD 光幕的独特设计，需要在车身两侧勾勒出两条不规则且圆滑流畅的长条形凹槽。工程师们突破性地将铆接和焊接工艺混合应用到白车身上，替代传统的包边工艺，在不减弱结构强度前提下，实现了能够满足 ISD 光幕安装的隐藏式外水切钣金的创新结构。并在侧腰线处增加了厚度达 1.5mm 的结构钢，进一步保证了侧面 ISD 光幕处的刚度与结构安全。

同时高合汽车标志性的对开门设计也被完整地保留下来，为了更好地兼顾安全性与车身耐久度，工程师们通过优化车身结构设计、对开门的支撑及铰接结构，使得对开门的使用寿命达 10 万次以上。另外，全车四扇车门均配备 7 系航空铝打造的车门防撞杆，弯曲抵抗力高达 16000 牛，有效提升了车身侧向被动安全系数。与此同时，车身巧妙地通过高压铸铝与低压铸铝工艺的结合应用，在提升了整车局部刚性与稳定性的同时，又实现了车身的轻量化，为整车安全性和运动性打下坚实基础。

从收获 “C-NCAP 五星安全评价” 的 HiPhi X 钢铝混合车身，到全新数字 GT HiPhi Z 的创新性车身，高合汽车再次证明了不断探索、喜欢创造的品牌精神。目前，高合 HiPhi Z 的量产工作正有序推进中，将于今年内正式交付，敬请期待。