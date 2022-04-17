Pininfarina 的 KPF Argento 电动滑板车是 Pininfarina 与 MT Distribution 的城市电动汽车品牌 Platum 合作的成果，MT Distribution 是一家汽车谷公司，已经是最后一英里电动汽车解决方案的领导者。

KPF 是专为城市交通设计的产品系列中的第一款，包括踏板车、自行车和折叠自行车，全电动汽车。该系列的第一辆自行车将于 2022 年推出。多年来，宾尼法利纳 Pininfarina 通过对创新的广泛投资，展示了一种可持续发展的方法和对生态的关注，自 1978 年以来，这些投资促成了电动产品的诞生。

KPF 是技术、人体工学和创新的集合体，采用高品质组件，可确保最大的用户舒适度。KPF 的动态和优雅设计特别注重功能性和可运输性以及在安全道路上的动力。

KPF 的显着特点包括 83.5 厘米平台，最大限度地提高用户身体的自由摆动，隐藏式悬架，40 公里的续航力。铝制底盘专为三种不同的骑行模式而设计：eco – 最高 6 km/h 用于行人区 – 正常，达到 20 km/h，以及运动，最高速度为 25 km/h。带气的 20 英寸轮胎可抑制路面不平，提供更高的稳定性。

显示屏包括速度计、电池电量和行驶距离——总和单次——以及成为时尚和安全的显着特征的 LED 大灯。宾尼法利纳在电动和智能出行设计方面的丰富经验和普拉图姆尖端的技术技能造就了一系列具有独特创新风格的电动微型机动车辆，其中 KFP 是第一个成果。KPF 有闪亮的银色可供选择，踏板上有绿松石装饰细节。Pininfarina 的 KPF Argento 现已上市，起价为 599 欧元。