全新起亚 Niro CUV 在纽约国际车展上首次亮相。下一代 Niro 从头开始设计，以满足并超越具有环保意识的消费者的期望。凭借引人注目的造型以及对可持续性和连通性的承诺，2023 Niro 将推出三种高效的电气化动力系统：混合动力 (HEV)、插电式混合动力 (PHEV) 和全电动 (EV) 。
从内到外，2023 Niro 采用大胆的设计，灵感来自 “Opposites United” 理念，将大自然的灵感与空气动力学的精致融合在一起。2023 Niro 的外观体现了一种精致和冒险的使命感，这受到了 2019 HabaNiro 概念的强烈影响，它实现了令人印象深刻的 0.29 阻力系数 (Cd)。
在尺寸上，2023 Niro 保留了紧凑的占地面积，但比它所取代的车辆要大一些。轴距增加到 107.1 英寸，总长度增加到 174 英寸。后排座椅后面的货物容量增加到 22.8 立方英尺。并且凭借 6.3 英寸的离地间隙，Niro 可以轻松应对城市活动。通过这些变化，Niro 的客舱空间比特斯拉 Model 3 多 8 立方英尺，货舱空间多 50%。
可用的平视显示器 (HUD) 直接在驾驶员的视线范围内投射方向、主动安全警告、车速和当前信息娱乐。无线 Apple CarPlay 和 Android Auto 功能是标准配置，无线手机充电器是可选的。2023 Niro EV 具有与 EV6 开创的相同的车辆到负载 (V2L) 车载发电机功能。
2023 Niro 上标准的尖端 ADAS 技术包括：
- 具有行人检测功能的前向碰撞避免 (FCA)：如果在驾驶时与车辆前方的行人发生碰撞风险，则会发出警告，并可能自动辅助制动
- 车道保持辅助 (LKA)：帮助检测车道标记并提供转向输入以帮助防止车辆在行驶时离开车道
- 车道跟随辅助 (LFA)：帮助检测车道标记和前方车辆，并提供转向输入以帮助车辆在车道中居中
- 驾驶员注意力警告 (DAW)：分析驾驶员注意力水平并在建议休息时发出警告。如果前车离开停靠点并且驾驶员在特定时间段内没有反应，它还可以提供前车离开警报
- 带平行出口的盲点防撞 (BCA)：通过自动辅助制动，可以帮助避免在离开平行停车位时与后方车辆发生碰撞
- 后方交叉路口防撞辅助系统 (RCCA)：在倒车时帮助检测接近的交叉路口。当检测到接近交叉路口时，系统会提醒驾驶员并可能会刹车
- 安全出口警告 (SEW)：当有人离开车辆时，当车辆从后方接近时发出警告
- Rear Occupant Alert (ROA)：警告驾驶员在离开车辆前检查后座