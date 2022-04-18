全新起亚 Niro CUV 在纽约国际车展上首次亮相。下一代 Niro 从头开始​​设计，以满足并超越具有环保意识的消费者的期望。凭借引人注目的造型以及对可持续性和连通性的承诺，2023 Niro 将推出三种高效的电气化动力系统：混合动力 (HEV)、插电式混合动力 (PHEV) 和全电动 (EV) 。

从内到外，2023 Niro 采用大胆的设计，灵感来自 “Opposites United” 理念，将大自然的灵感与空气动力学的精致融合在一起。2023 Niro 的外观体现了一种精致和冒险的使命感，这受到了 2019 HabaNiro 概念的强烈影响，它实现了令人印象深刻的 0.29 阻力系数 (Cd)。

在尺寸上，2023 Niro 保留了紧凑的占地面积，但比它所取代的车辆要大一些。轴距增加到 107.1 英寸，总长度增加到 174 英寸。后排座椅后面的货物容量增加到 22.8 立方英尺。并且凭借 6.3 英寸的离地间隙，Niro 可以轻松应对城市活动。通过这些变化，Niro 的客舱空间比特斯拉 Model 3 多 8 立方英尺，货舱空间多 50%。

可用的平视显示器 (HUD) 直接在驾驶员的视线范围内投射方向、主动安全警告、车速和当前信息娱乐。无线 Apple CarPlay 和 Android Auto 功能是标准配置，无线手机充电器是可选的。2023 Niro EV 具有与 EV6 开创的相同的车辆到负载 (V2L) 车载发电机功能。

2023 Niro 上标准的尖端 ADAS 技术包括：