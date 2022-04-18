3 月以来，新一轮疫情牵动人心。多地防控措施升级，物流市场运力紧张，许多外贸商家面临订单不能履约的难题。作为国内进出口最重要的港口城市，上海的物流是否畅通，对外贸商家的生产经营尤为重要。

为了帮助在上海港出货的外贸商家纾解受疫情影响导致的物流困难，阿里巴巴国际站紧急推出了 “海陆运一站式解决方案”，提供拖车+报关+整柜一体化物流解决方案，帮助受物流影响的国际站商家一站式解决出货难题。

在海运运力保障方面：原有舱位储备之外，率先加投美线海运整柜 300TEU(国际标准箱) 运力，确保华东地区缺舱、少舱的商家在这个特殊时期有舱可订，放心接单。

在拖车运力保障方面：整合江、浙、沪、徽去往上海港的拖车近 4000 条线路，覆盖长三角地区绝大多数地级市，确保商家的货柜可以顺利运抵港口。

在报关服务保障方面：会同上海本地多家优质报关行，24 小时不间断响应，提供专业的报关服务，疏通货柜上船的 “最后一公里”。

有需要的商家可以进入国际站后台，选择起运港为上海港的「海运整柜服务」，根据服务说明操作即可：若页面下方弹出「打包服务 “集港拖车+增值服务”」的选项，备注 “阿里报关”；若在完成「海运整柜服务」的订单之后，下方无「打包服务」可选，则需再单独点选 “集港拖车” 服务订单，并备注 “阿里报关”，上述两项订单都完成后，再将报关资料提供给拍档即可。

为了便于商家更加及时的得到帮助，阿里巴巴国际站还推出了专属履约客服。商家只需要扫描二维码，留下需求信息，就会有专职顾问主动致电服务。以下为本次所需二维码：