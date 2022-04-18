4 月 18 日，工业人工智能企业感图科技宣布完成数亿元 C 轮融资，本轮融资由虢盛资本领投，高通创投及博华资本持续加注。

感图科技成立于 2018 年 4 月 17 日，是一家专注于高端制造领域质量管控的工业人工智能企业。感图科技已建立覆盖全国的研发、技术服务和销售网络，以基于自研底层人工智能框架及技术打造的产品体系为高端制造业客户提供一站式的质量管控 AI 解决方案。

成立 4 年以来，感图科技持续为高端电路板、新能源电池和半导体等行业客户提供从 AI 检测、AI 监控，到 AI 辅助决策的完整质量管控解决方案，帮助客户抗疫保产、提质降本。

感图科技 CEO 朱磊表示：“以高端电路板领域为切入点，感图科技的 AI+制造业产品体系，已经延产业链上下游向泛半导体及新能源等领域拓展，以更完备的产品体系规划，扩大检测环节覆盖，逐步赋能人，机，料，法，环，测全流程，目前获得了行业龙头企业以及细分领域头部企业的认可。感图科技期待在疫情过去后的更远未来，以全流程赋能高端制造业，携手更多合作伙伴步入工业智慧制造的未来。”

虢盛资本管理合伙人谷茹表示：“感图科技以 AI 机器人和中枢系统为核心，已经实现高端电路板全制程的覆盖，通过打通并顺利落地 FPC 制程产线操作智能监测、FPC SMT 全流程制程设备监控及缺陷及良率管理系统等多个解决方案，受到高端电路板各细分行业世界头部客户的信赖，证明了其创始人团队，拥有极强产品导向思维和优异工程化落地能力，看好感图科技团队未来发展空间。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。