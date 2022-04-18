近日，华为与格灵深瞳签署合作协议，双方将在人工智能领域展开紧密合作，推出基于昇腾 AI 基础软硬件平台打造的联合解决方案，共同进行市场拓展，共建人工智能生态，推动人工智能产业创新发展。格灵深瞳董事长、CEO 赵勇，华为昇腾计算业务总裁张迪煊代表双方进行签约。

据介绍，格灵深瞳掌握计算机视觉领域的核心算法技术，已形成基于深度学习的模型训练与数据生产技术、3D 立体视觉技术、自动化交通场景感知与事件识别技术等技术方向，并掌握跨平台模型训练技术、海量数据生产技术、多目传感器标定与深度估计技术、运动姿态分析技术和引擎技术等多项核心技术。本次与华为合作，双方将充分发挥各自优势，共同建设繁荣可持续的昇腾生态。

赵勇表示，格灵深瞳作为国内科创板第一家人工智能上市公司，在计算机视觉技术和大数据分析技术方面有比较深的造诣，已经在城市管理、智慧金融、商业零售领域有了成熟的产品和方案。此外，格灵深瞳在体育健康、轨交运维等领域也进行了前瞻性的布局。此次携手华为，有信心进一步推动双方合作落地，共建昇腾 AI 产业。

张迪煊表示，昇腾 AI 产业生态是基于昇腾 AI 基础软硬件平台构建的生态体系，致力于联合人工智能领域优秀合作伙伴共同打造 “共建、共享、共赢” 的人工智能产业。在金融、交通等领域，华为与格灵深瞳能够优势互补，双方将紧密结合，助推行业迈向智能化，共同做大做强昇腾 AI 产业。