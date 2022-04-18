集度官方发布了首款汽车机器人概念车车头部位的设计细节，车前灯和车前盖处激光雷达的设计清晰可见。至此，集度首创的车前盖、前向双激光雷达自动驾驶技术方案首次曝光。

同时，集度智驾负责人王伟宝博士分享了集度汽车机器人的最新进展。日前，集度 SIMUCar（软件集成模拟样车，Software Integration Mule Car）已迭代升级为 2.0 版本，其自动驾驶系统已加入激光雷达传感器，并与集度自研的高阶自动驾驶智能架构 JET1.0（电子电气架构+SOA）实现融合。目前全球最高算力车载芯片英伟达 Orin 和禾赛 AT128 半固态激光雷达已经上车，参与集度自动驾驶系统的测试。这意味着，集度基于 Apollo 无人化自动驾驶能力打造的，面向量产的高阶自动驾驶技术方案首次完整露出水面。

王伟宝表示，SIMUCar2.0 阶段正在测试开发的纯视觉和激光雷达自动驾驶方案，是独立的双系统，能够在量产后实现 “真冗余”。与传统方案相比，集度的两套自动驾驶方案互为备份、相互补充，两套方案既能高效自驱，也能高效协同。

此外，集度首款汽车机器人概念车的激光雷达方案极具创新性。激光雷达所处的位置不仅特色鲜明，外观非常加分，其双激光雷达的配置也显示出安全优势。首先，双激光雷达的点云视场更广、更安全，相比单雷达设计的 120 度 FOV，车头双雷达可实现水平 180 度的 FOV 覆盖，在 “鬼探头”、左右有遮挡物等行车场景中，对左右横穿行人或障碍物的识别能力更强。其次，是对车辆重点区域的识别更精准，在车辆正前方 60 度 FOV 的区域内，双激光雷达可做到加倍重叠，目标物上的点云数据更多，识别准确率更高。第三，在高阶自动驾驶的冗余安全方面，双激光雷达可互为安全冗余，比单激光雷达方案的可靠性更强。

集度在成立后的第 207 天，首创了 SIMUCar 软件集成模拟样车的研发流程，前置了自动驾驶功能和数字智能座舱的开发，展现出科技企业在智能汽车开发领域的创新性和高效率，创下了领先行业的纪录。集度 SIMUCar 1.0 已在去年 12 月成功实现高速、城市双域融通，并在今年 2 月底完成了与集度智能架构 JET1.0 的融合适配。王伟宝透露，去年 12 月 SIMUCar 实现自动驾驶双域融通，是仅依靠纯视觉方案实现的，上一个阶段激光雷达还未投入测试。

王伟宝认为，SIMUCar1.0 阶段像一个人的小学阶段，是打好基础的关键期，更专注于自动驾驶的基础能力建设，包括软件架构和相关基础功能逻辑的开发，并与底盘适配。SIMUCar2.0 则像中学阶段，是逐渐提升并形成基础能力的时期，在这个阶段，SIMUCar 的底层架构已升级为集度自研的高阶自动驾驶智能化架构 JET（JIDU Evolving Technology），包含电子电气架构 EEA 和整车操作系统 SOA。此时，相关的域控制器和传感器，已逐渐达到量产状态，一些基础的自动驾驶能力，包括 ADAS 功能，泊车，智能交互等，都会逐渐达到量产状态。

集度方面还透露，原计划于 4 月举办的首场大型品牌发布会 ROBODAY，因疫情原因将延期举办。此前，集度已宣布将在 2022 年发布其首款汽车机器人概念车，并在今年的北京车展亮相。其首款量产汽车机器人将于 2023 年上市交付，届时将具备高阶自动驾驶能力，能为用户带来多场景下的高阶自动驾驶体验。目前，集度已启动后续车型的研发和预研，旗下第二款量产车将有望在今年年底的广州车展发布。