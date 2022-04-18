Proterra 正在增加其专用 ZX5 电动公交巴士上的能源量——提供更多的电池存储，以帮助公交机构利用电动汽车技术扩大零排放巴士车队。从 2023 年开始，40 英尺长的 Proterra ZX5 Max 电动公交巴士可配备高达 738 千瓦时 (kWh) 的车载能源。通过这项改进，Proterra 公交巴士现在拥有几乎现有市场（暂时在北美）上所有 40 英尺电动巴士中最多级别的能量存储。凭借 738 kWh 的电池储能，ZX5 Max 一次充电可提供超过 300 英里的行驶里程，具体取决于路线条件、配置和操作。

此外，35 英尺和 40 英尺的 ZX5+电动巴士车型可配备高达 492 kWh 的车载能源，适用于里程要求不高的路线。Proterra 的电动公交巴士在美国设计和制造，配备了公司的 Proterra Powered 电池技术系统。通过从 ZX5 的原始能量水平增加车载能量，该产品强化了 Proterra 如何不断创新其一流的电池技术，为商用车市场提供行业领先的电动汽车解决方案。

Proterra ZX5 具有更多的车载能量以及 Proterra 精致的复合巴士车身设计，旨在实现最佳性能，以应对最艰难的运输路线和极端天气条件，包括寒冷天气气候。Proterra Powered 的电池平台利用行业领先的能量密度为最大续航里程制造，可定制的设计适合各种车辆，以及坚固的商业级外壳以承受恶劣的环境。

Proterra 的电池系统已通过 Proterra Transit 车辆驾驶超过 2500 万英里的服务里程得到验证，并被世界一流的商用车制造商选中，可以用作零排放电动送货车和工作卡车、半卡车、建筑和采矿设备、学校和长途汽车、穿梭巴士。