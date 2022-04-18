根据 Strategy Analytics 近期发布的关于小米、OPPO、 vivo、 荣耀、一加等中国品牌在英国的消费者调研报告，80% 的英国受访者认为三星和苹果在英国智能手机市场仍处于领先地位或正在崛起；有一半人认为小米在品牌发展方向上处于领先或正在上升。一半的人认为 OPPO 是一个正在崛起的品牌，三分之一的人认为荣耀正处在上升期。

该研究调查了消费者对进军英国市场的外国手机品牌的认知，品牌考量和购买意向。Strategy Analytics 分析了当前智能手机和计划购买的智能手机的时间线，并对挑战品牌小米、OPPO、vivo、荣耀、realme、阿尔卡特以及市场领导者三星和苹果的品牌方向进行了分析。