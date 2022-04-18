科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.04.11-2022.04.17）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

过去的一年多以来，“独角兽” 和 “投资热潮” 可能是本栏目对印度创投生态领域最为常见的两种描述角度。

它们既代表了资本对于这片区域的青睐，也意味着该地区所蕴含的巨大发展趋势。然而，在这些积极信号的背后，随着其中的赛道变得越来越火热，所谓的 “竞争” 却也在随之愈发具象——公司与公司间的业务交叉重叠，人才市场中的抢人大战，快速增长的企业规模和市场承诺···在这样的背景下，自然而然地，有些在此前被外界所司空见惯的问题也就会在此时显得格外格格不入，例如我们接下来所要讨论的这个不那么热的热点——裁员。

尽管在去年末时曾有数据指出，就当时的 70 余家印度独角兽企业而言，在接下来的两到三个季度内将会有高达 16 万个岗位从中孕育而出，但在近一两周内，有当地媒体报道称，印度的第二大教育科技独角兽 Unacademy 和社交电商巨头 Meesho 均被爆出了大规模的裁员计划。

其中，Unacademy裁员人数将达 10%（近 600 人），Meesho 则裁掉了150 至 200 名员工。而根据消息人士透露，二者之所以做出此举动均是希望消减运营开支，以为长期发展做好准备。作为背景，Meesho 在去年一年中获得了超 9 亿美元的融资，估值达 49 亿美元。Unacademy 则在去年中展开了 5 笔收购，其估值在去年 8 月份时就已达到 34 亿美元。

而如果把时间的尺度稍微拉长一些，可以看到以上两家企业并非个例。在这个名单上仍然有着 Furlenco、Lido、Trell、OkCredit 等一连串的印度初创公司选择了大幅裁员这一看似有悖于当下印度初创热潮的选项。

当然，就裁员这一举措本身而言，无论它发生在什么时期，都不应该被过度解读，被当作一种不应该发生的事情，但笔者提出以上这些案例却也是在希望（至少对笔者本人而言），能够于此从中重新认识独角兽热潮现象背后的含义：在这里，它不仅承载着资本的深厚期望，同时也包含了更多的社会责任，而这一点恰恰正是最容易被忽视的地方，无论是就其中的哪一方而言——至少，它本应该如此。

好了，话不多说，让我们进入本次正题。

Wifkain 获得种子轮融资：Wifkain 成立于 2020 年，是印尼第一家专注于纺织品交易的技术支持平台，旨在通过提高买卖双方的沟通效率、交易过程的透明度及物流服务的速度，助力推动印尼纺织品行业的数字化发展。此外，Wifkain 还支持用户在下单时选择 “先买后付”。

据介绍，Wifkain 如今达到了每年 11 倍的同比增长，在爪洼岛的商家数量已超过 150 个，其最终目标是建立一个能满足印尼纺织品供应链所有需求的一站式服务平台。

金融科技：是风口，也是东南亚的骄傲｜出海观察：如果从投资者的视角来看，在于去年收获了破纪录的风投资金后，金融科技已然在东南亚成为了其中的绝对热门领域。而当我们把目光聚焦到更上层的角度，不难发现事实也同样如此。

在这里，多国央行机构纷纷不断提升对金融领域的监管开放程度，以期刺激创新，提高效率，让更多没有接触到银行服务的居民享受到这种便利。如外媒近日报道，泰国当局正着手制定虚拟银行（virtual bank）相关的政策法规，从而让自身加入到已经包含了新加坡和马来西亚的这一火热领域中，推进当地金融科技行业的发展。

宣布 IPO 计划后，越南新能源车企 VinFast 正向美国政府寻求一笔筹款：动点出海获悉，越南新能源车企 VinFast 正向美国政府寻求资金，用于在北卡罗来那州建立其第一家美国工厂，生产电动汽车及配套电池等。

除此之外，VinFast 还表示，公司也计划寻求来自美国政府的 AVTM 专项补助贷款。据悉，该款项由美国能源部管理，拥有近 180 亿美元的贷款额度。

作为背景，在前不久，VinFast 向美国证券交易委员会（SEC）递交了 IPO 上市资料。据外媒指出，通过此次公开募股，VinFast 计划募集到约 20 亿美元，这也将成为越南企业有史以来规模最大的 IPO。同时，如果上市成功，VinFast 也将成为少数在美国上市的越南公司之一。

腾讯继续加码，菲律宾迎来第二家独角兽企业：去年晚些时候，在菲律宾从其金融科技领域中孕育出该国首家独角兽时，有媒体指出，随着这一局面的突破，东南亚此类融资的焦点有望向此前被忽视的该地转移。现在，我们正在见证这一预言的实现。

动点出海获悉，菲律宾数字支付巨头 Voyager Innovations 已于近日宣布获得了一笔 2.1 亿美元的融资。融资后，该公司的融资达到了 14 亿美元，以此成为继当地同行 Mynt 之后的第二家独角兽企业。

据了解，这笔独角兽轮融资由新加入者 SIG Venture Capital 领投，PLDT（Voyager 母公司）、KKR、腾讯、IFC、IFC Emerging Asia Fund、IFC Financial Institutions Growth Fund、EDBI、First Pacific Company Ltd 等新老投资者参投。其中，就腾讯而言，在去年 6 月份 Voyager 所获得的 1.67 亿美元融资中，该公司也曾加入了这笔投资。

Waresix 获得 5000 万美元 B＋轮融资：Waresix 是印尼货运和仓储领域领先的物流技术平台。借助自身的数据分析技术等，Waresix 为印尼用户提供数字化物流与仓储服务，同时也为市场提供针对冷藏货物和普通货物的解决方案。据介绍，Waresix 的物流生态系统已覆盖印尼 229 个城市，拥有 54000 辆货车及 431 个仓库。

专访劲升逻辑黄志强：瞬息万变的国际局势下，如何用数字化拥抱跨境贸易中的机遇：尽管疫情的阴霾仍未褪去，面对由这场全球性黑天鹅事件而带来的诸多不确定因素，以跨境电商为代表的跨境贸易活动却也在不断为之展示出自身的强大韧性。

根据海关统计数据显示，去年期间，我国货物贸易进出口总值已达 39.1 万亿元人民币，较 2020 年增长 21.4%。其中，在 1.98 万亿的跨境电商总额中，出口部分占到了 1.44 万亿元，年增幅达 24.5%。

接下来，随着如 RCEP 这样的区域性贸易协议的进一步落地，不难预见这一领域中将会呈现出更多的发展机遇。然而，在这个过程中，由于各个国家或地区之间的不同法规政策以及因语言文化差异或数据不互通所带来的信息差等种种问题，对于从事跨境贸易的企业来说，它们所要面临的挑战也将会随之更加严峻。

于此，就提升效率的角度而言，如果想要在今后更加激烈的商业竞争环节中胜出，一个可以把包括多国政府、企业、机构、个体在内所涉及的所有贸易环节链接起来的平台势必将会为其带来极大助力。而这也正是劲升逻辑所在努力的方向。

JULO 获得 8000 万美元融资：JULO 成立于 2016 年，总部位于雅加达，是印尼一家 P2P 数字借贷金融科技公司，致力于为印尼用户提供优质的金融产品。JULO 也是印尼第一家主营数字信用承销及风险评估的平台。借助同名的 APP，JULO 为用户提供无担保贷款，并会使用专有的信用评分技术对申请人进行信用评级。

身处印尼 P2P 借贷企业热潮中，JULO 的表现优于预期。数据显示，在新冠疫情开始肆虐的 2020 年，其投资组合取得了正收益。2021 年，JULO 推出了数字信用卡。由此，97% 的印尼用户可以采取无纸化方式进行电子钱包、手机话费和水电费等的线上充值及处理电商平台上的订单支付。同年，JULO 的贷款发放总额比往年增加了三倍，且目前有望在未来 12 个月内突破五倍以上的增长。

获 Pine Labs 投资后，Mosambee 估值将突破 1 亿美元：Mosambee 旨在通过为用户提供创新性的解决方案对印度国内目前的商业生态环境进行改革。目前，Mosambee 主要为印度及东南亚国家的用户提供具体的问题解决方案，帮助他们实现付款与收款操作的数字化。平台方面表示，有了 Pine Lab 资金及影响力的加持，Mosambee 将为客户提供具有更高盈利性以及突破性的解决方案。

Us2.ai 获得 1500 万美元 A 轮融资：Us2.ai 开发了一款人工智能超声心动图软件，目的是利用机器学习技术为市场提供一套解决方案。该软件可以自动处理超声心动图，并给出分析报告。与便携式回声设备结合后，它能够在两分钟内为患者提供完整和准确的心脏测量结果，从而实现病患及家属在不借助医生帮助的情况下，自主阅读超声心动图，由此速度更快且花费更低。