由于疫情蔓延，自 3 月起上海市政府采取分区管控，邻近上海的电子业生产重镇——昆山市也受影响。据 TrendForce 集邦咨询称，在人力与物流受管制，交通运输几近停摆的情形下，周边 OEM、ODM 厂仅能依赖厂内库存来低度满足产线需求，长短料问题进一步扩大。同时，预期各区域陆续解封后，恐涌现短时成品出货、物料回补需求导致物流量骤增，届时将造成海关闸口塞车，交期延长现象，可能持续至四月底才有机会改善。

TrendForce 集邦咨询进一步表示，由于从 2021 年第四季开始，占韩国、中国 MLCC 供应商大宗的消费级产品在客户持续调节库存下需求疲软，尽管目前 ODM 厂预测第二季消费级 MLCC 需求量将逐月回温，但在疫情冲击下，物流时间势必出现延迟，由 OEM 厂直购（direct buy）的关键零部件也因疫情供货中断，部分 CPU、电池模组、面板等出现因物料无法运抵相关厂区仓库以致产线缺料的问题，此将造成 ODM 厂内长短料问题扩大。然从另一方面来看，目前下游品牌客户关注的重心仍在于第二季终端市场的能见度低，需求疲软的问题上。

MLCC 供应商于中国大陆的生产据点天津、苏州、无锡、广东等地尚未传出管控升级消息，但跨省物流运输从三月底开始已明显感受到查核管控升级，造成运输时间拉长。然而，现阶段 MLCC 供应商最大问题是无法将物料运送至上海、昆山地区，由于两地有众多大型 ODM 厂聚集，如广达（Quanta）上海松江厂、昆山则有仁宝（Compal）、纬创（Wistron）与和硕（Pegatron）厂区等，目前 ODM 厂平均消费级库存水位仍有 3~4 周，足以支应短期生产需求，但部分车用高压 MLCC 250V 以上规格、服务器高端 MLCC 0805/1206/1210 尺寸品项恐将面临库存告罄。

观察第二季情形，在众多不利因素夹击的情况下，ODM 厂对于 MLCC 解封后的拉货力道，仍需视长短料纾解状况，才能进一步判断。若短期疫情无法获得有效控制，ODM 厂整体库存仍会维持约 1~1.5 个月的高库存水位，以防止意外事件干扰生产运作。但 TrendForce 集邦咨询认为，MLCC 供应商将因此难以掌握客户在真实需求的能见度，一旦面对订单反转，将无法快速反应产能调整，此将成为第二季 MLCC 业者主要风险管控重点。