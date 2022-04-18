根据 TrendForce 集邦咨询发布的预测报告，预估至 2025 年支持 Wi-Fi 6 和 6E 智能手机市占率约 80% 以上。Wi-Fi 6E 旨在透过更多、更宽且不重叠信道（信号在通信系统中的传输通道），以减少网络拥塞和干扰，而 Wi-Fi 6 和 6E 的定时唤醒机制（Target Wake Time）功能有效协调网络流量，并且最大限度地延长智能手机的电池寿命。

以下为详细内容：

Wi-Fi 6E 于 2021 年启动商用化，除了支持 5 GHz 和 2.4 GHz 频段外，亦可在 6 GHz 频段运行。据 TrendForce 集邦咨询研究显示，Wi-Fi 6E 旨在透过更多、更宽且不重叠信道（信号在通信系统中的传输通道），以减少网络拥塞和干扰，而 Wi-Fi 6 和 6E 的定时唤醒机制（Target Wake Time）功能有效协调网络流量，并且最大限度地延长智能手机的电池寿命，预估至 2025 年支持 Wi-Fi 6 和 6E 智能手机市占率约 80% 以上。

TrendForce 集邦咨询进一步表示，2022 年 Wi-Fi 6、6E 市占率将达 58%，正式超越 Wi-Fi 5 技术。主要受各国如美、英、德、法、韩、日等已将 6GHz 频段用于 Wi-Fi 技术，以及 iOS、Android 两大手机阵营支持搭载与相关产业链积极布局所带动。

此外，由于手机、笔电、平板和无线存取桥接器（AP）等对高质量 Wi-Fi 有更高效、可靠的连接需求，其中视讯、远端医疗和导航系统等需要更大频宽、更低延迟的要求使连网流量成长，预计今年将有更多汽车、物联网、扩增实境与虚拟实境的解决方案进入消费市场。

与此同时，Wi-Fi 技术也朝向商业、工业和家庭领域拓展，又以智慧家庭和智慧照明需求成长最多，其中基于 Wi-Fi 的智慧家庭设备出货量 2021~2026 年间的年复合成长率将达 18%，透过 Wi-Fi 网络串联居家设备作为家庭核心网络，带动 AR/VR、云端游戏、4K 视讯通话与 8K 串流媒体等应用。在智慧家庭连网技术不断发展，进一步推升推动智慧照明连接功能，其诉求为便利、安全、提高能源效率，目前 Alexa、Cortana 和 Siri 等语音助理可与智慧灯具应用程序同步，透过语音命令控制照明开关、亮度、色调等功能，也因此智慧照明除运用于家庭外，包括工厂、办公室甚至是户外照明皆可采用。