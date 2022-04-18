动点出海获悉，巴基斯坦 B2B 初创公司 Zaraye 近日宣布获得了 210 万美元 Pre-Seed 轮融资。

据透露，这笔资金由老虎基金和 Zayn Capital 领投，并由+92 Ventures、Alan Rutledge、Jack Rizvi 等参投。据悉，这也是老虎基金对巴基斯坦初创企业展开的首次种子轮投资。

Zaraye 由 Ahsan Ali Khan、Hashair Junaid Ahmedani 和 Taha Iqbal Teli 共同成立于 2021 年，是一家主营原材料买卖的逆向竞标平台，旨在帮助巴基斯坦中小型制造企业采购原材料及筹措运营资金。

此外，Zaraye 还服务于巴基斯坦国内纺织业和建筑业用户。如今，它在国内 20 多个城市拥有总计超过 300 家合作伙伴及供应商。

Zaraye 在一份声明中表示，为巴基斯坦经济贡献率占到 20% 的的工业制造部门在原材料采购上需要花费其 60% 到 65% 的成本，约合 350 亿美元。Zaraye 平台通过将国内制造商与供应商直接联系起来，帮助制造商解决获取原材料难和贵的两大痛点。

Zaraye 进一步表示，制造商可以在 Zaraye 平台上发布需求并获取来自原材料供应商的实时报价，从而拥有更多的选择权。对于供应商而言，他们也可以由此随时了解来自制造商的综合性需求。