克莱斯勒 Airflow 概念最初在 2022 年拉斯维加斯消费电子展 (CES) 上首次亮相，但凭借新的 Graphite，克莱斯勒重新构想了该品牌通往全电动未来的旅程。克莱斯勒 Airflow Graphite 概念车采用全新 Galaxy Black 外观和塞浦路斯铜内饰和外部装饰，为 Airflow 概念车的官方全球车展首次亮相带来时尚、精致的新个性。克莱斯勒还在 1 月份的 CES 上宣布，该品牌将在 2025 年之前推出其首款电池电动汽车 (BEV)，并在 2028 年之前提供全电动克莱斯勒汽车阵容。

克莱斯勒 Airflow Graphite 概念车采用 Galaxy Black 车身颜色，灵感来自精致的城市思维方式，在大城市的天际线中穿梭自如。Galaxy Black 色调还与之前在 CES 上展示的 Airflow Concept 上的北极白外观形成鲜明对比。

克莱斯勒 Airflow Graphite 概念代表了克莱斯勒品牌的未来方向，突出了该品牌全电动转型所特有的动态设计、先进技术和无缝连接。这个概念被设计成一个将人们聚集在一起的空间，无论是物理上还是虚拟上。

Airflow Concept 用户体验采用多层、高对比度的图形和周到的细节，以提供安全、易于使用和易于理解的干净、精致的外观。使用基于菜单的格式，整个 Airflow 内部的屏幕可以根据个人和兴趣进行个性化、简化和组织。屏幕上的信息可以通过滑动与所有乘客共享。每个屏幕都是一个个性化的空间，可通过互联娱乐、应用程序和下载访问数字世界。每个座位还配备了一个内置摄像头，使乘客能够在舒适的 Airflow 客舱中参与群组视频电话会议。

无线 (OTA) 更新使 Airflow Concept 服务保持最新状态，让乘客快速轻松地添加新的创新功能。这在功能上使车辆保持新鲜、令人兴奋和有能力，并增强了整体拥有体验。Airflow Concept 用户体验的支柱是新的电气/电子 (E/E) 和软件架构 STLA Brain。这种架构非常灵活，打破了当今硬件和软件世代之间的联系。它使软件开发人员能够快速创建和更新功能和服务，利用驾驶舱内置的功能，而无需等待新的硬件发布。

除了完全连接的用户体验之外，克莱斯勒 Airflow Graphite Concept 还预示了该品牌承诺到 2028 年提供全电动汽车系列，采用清洁制造工艺生产，并采用可回收和可再生材料制成。通过使用行业领先的技术，克莱斯勒品牌将取悦客户并影响行业，让世界变得更美好、更清洁、更安全。

克莱斯勒 Airflow 概念车配备 STLA AutoDrive，可提供 3 级自动驾驶功能，并可通过 OTA 更新进行升级。该概念具有全轮驱动能力，由两台 150 kW 电驱动电机 (EDM) 提供动力，一台在前，一台在后。我们现在所要做的，就是等待这款量产车进入到中国市场来。