近日，通过与国际领先的贸易及供应链协调平台公司劲升逻辑（CrimsonLogic）展开跨境贸易合作，新加坡 “莱芙植本” 品牌公司天然生技（Natura Biotechnologies）第一批出口中国的试点货物已顺利完成整个跨境贸易流程，从深圳成功进入中国市场。

依托于强大的物流信息系统以及数字化和智能化服务平台，劲升逻辑为天然生技提供了一站式的跨境供应链物流解决方案。合作期间，天然生技通过劲升逻辑可视化服务平台，轻松获取货品运输信息，实时监控货运状态，包括境内提货、报关、清关、货运代理和智能仓储状态查询等，全天候的咨询服务，帮助天然生技有效简化出口流程，提升出口效率，规避因不满足合规要求而产生错误操作的贸易风险，提高其出口贸易过程中的监管水平，进而实现企业降本增效。

此次天然生技产品出口中国市场，是新中贸易与投资论坛合作计划的先行项目。在 2021 年成功举办的新中贸易与投资论坛上，新中两国领导人就促进贸易发展展开对话，并在鼓励新加坡和中国公司共同努力，挖掘中国国内市场持续增长潜力，大力发展数字经济、绿色经济方面达成共识，共决议签署了五份谅解备忘录，助力新加坡企业与中国企业达成战略合作。其中新加坡天然生技公司董事顾鹏杰代表 12 家新加坡公司与中石油昆仑好客和 Sinaco Industries Pte Ltd 签署了合作协议，致力于将新加坡产品投放到中石油加油站线上下零售系统进行售卖。

然而，在面对中国庞大市场机遇的同时，天然生技等新加坡企业也面临着巨大挑战。中国国家质检总局对海关进出口产品，尤其是食品安全的管控非常严格。过去五年，因不符合中国法律法规和标准要求，共有 1.2 万余批食品被出入境检疫检验部门拒绝入境。中国已建立了涵盖进口前、进口时、进口后三个环节的进口食品安全监管治理体系。这对不了解中国海关质检体系的外国食品生产商和贸易商来讲，无疑是一项艰巨的挑战。

作为合作计划的先行企业，天然生技为保证产品的顺利出口，选择了与劲升逻辑（CrimsonLogic）展开合作。劲升逻辑由新加坡国际港务集团与新加坡企业发展局支持，在跨境贸易行业拥有三十多年经验，利用创新技术打造数智化跨境贸易服务平台，依托着强大的运营网络与全球互联能力，已为众多政府组织和企业提供可持续的世界级解决方案。早在 2004 年，劲升逻辑的公司业务便已涉足中国市场，并在广东、上海、山东和福建等省市地区拥有落地合作项目。未来，公司还将陆续扩充业务，进一步深入中国市场。

劲升逻辑东北亚区域副总裁黄志强表示：“我们很高兴也很荣幸能与天然生技合作，并将他们的天然保健系列产品成功引入中国市场。类似该公司的 “莱芙植本” 这样的优质品牌，可以依托我们在简化跨境贸易合规和物流方面的经验，将贸易流相关的管理工作交与我们负责，这样品牌就可以更轻松地打入新市场并专注于产品开发。看到更多新加坡品牌被引入中国市场令人感到振奋，毫无疑问，这也将是我们的重要机遇。”

天然生技公司董事顾鹏杰表示：“中国市场对我们公司极具战略意义，与劲升逻辑合作也是一个战略抉择，通过他们在跨境供应链的丰富经验和完善资源，确保我们的产品在目前较严峻的物流形势下能按时顺利进入中国市场，为我们的 “莱芙植本” 品牌成功护航。作为先行企业，我们也肩负重任，希望与劲升逻辑持续开拓中国市场的不同销售渠道，为其他新加坡企业的产品进入中国市场探好路、打好基础”。

此次与天然生技的合作，是劲升逻辑 4000 万笔全球业务的缩影。依托于联通全球的资源、技术与服务，并借助 RCEP 政策的落实，劲升逻辑将继续发力中国市场，让更多中国制造与创造顺利走出国门的同时，也让世界各地的好产品走入中国。