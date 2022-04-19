近日，江苏深蓝航天有限公司（以下简称 “深蓝航天”）宣布完成 A+轮融资，本轮融资由民银国际控股集团有限公司（民银国际）领投，真成投资等老股东跟投。本次融资将用于加快星云系列火箭可回收重复使用技术和雷霆系列发动机的研制、3D 打印增材制造工艺及相关基础设施建设。深蓝航天于今年 1 月完成了 A 轮融资，仅过去 3 个月的时间深蓝航天再次完成 A+轮融资。

深蓝航天自 2016 年成立就专注实现中国运载火箭可回收复用的技术路线，自研自产媲美国际市场的中国可回收复用火箭，是一家向国内外市场提供发射服务的商业航天高新企业，也是国内唯一一家实现液氧煤油垂直起降可回收复用的火箭公司，也是全球除美国 SpaceX 和蓝色起源以外可回收运载火箭研制进度最快的公司。

2021 年 7 月末，深蓝航天完成了国内液氧煤油火箭首次垂直起飞和垂直降落（VTVL）自由飞行，即被称之为 “蚱蜢跳” 的运载火箭垂直回收飞行试验。2021 年 10 月，深蓝航天再次成功完成百米级 VTVL 垂直回收试验。目前，深蓝航天的技术水平相当于 SpaceX 在 2014 年初的水平，若一切能够按照规划进行，深蓝航天将会在 2024 年年底之前完成 “星云-1” 运载火箭的第一次入轨发射-回收任务。

深蓝航天 CEO 霍亮表示：“实现火箭的可回收复用是提高发射频率、降低发射成本直接有效的措施之一，是未来火箭技术发展的必然方向，具备巨大的商业价值和社会价值，也是深蓝航天未来的发展方向。”

民银国际董事长何帮喜表示：“火箭可回收重复使用技术，是中国航天事业的重要工程，有益于民族复兴的伟大事业，民银国际顺应时代发展潮流和国家发展战略，投资科技创新、产业创新，是企业的宗旨和发展方向。我们期待深蓝航天不断创新发展，寻求技术突破，在不远的将来实现商业火箭的入轨回收，创造中国航天事业的新奇迹。”

真成投资创始合伙人李剑威也表示：“深蓝航天在很快的时间里面获得了民银国际的新一轮融资，证明了资本市场高度认可公司的液体可回收的技术路线以及目前取得的技术进展。我们非常欢迎新股东民银国际加入，也期待公司在可回收的路线上加速前进，早日实现中国在液体运载火箭回收方面的突破。“

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。