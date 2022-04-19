日前，中集车辆旗下半挂车分时租赁和全生命周期管理服务平台江苏挂车帮租赁有限公司（以下简称 “挂车帮”）完成 A 轮融资，合计引入人民币超 1 亿元。本轮融资将用于支持挂车帮现有业务的发展，补充流动资金，加速商业模式推广。

此次 A 轮融资引入的战略投资者有中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、德威资本下属子公司佳汇创德与佳汇创越以及深圳市投控东海中小微创业投资基金等。

“挂车帮” 公司是专注于半挂车产品全生命周期管理服务平台，致力于打造标准化、智能化的跨行业互通的甩挂运输物流装备共享挂车池，为物流客户提供半挂车分时租赁和全生命周期管理的服务。

挂车帮定义的共享半挂车模式，实现了一头适配多种半挂车、智能化管理和与社会资源统一的交换标准，帮助物流运输企业降低运营成本。同时，共享半挂车模式有效提升物流效率，保持田间地头到城市餐桌农产品通道的畅通，解决农产品供给，促进农民增收，助力乡村振兴。此外，全方位、全场景的冷链挂车解决方案着力完善冷链运输基础设施，推进冷链运输畅通高效、智慧便捷，为保证食品流通安全、满足医疗与生物制品冷链需求、培育新的增长点、构建新发展格局提供有力支撑。

随着 GB1589-2016 与 GB7258-2017 国家标准的全面实施，社会对标准合规半挂车设备的需求提升。当前，中国干线物流的降本增效需要大量的标准化、厢式化设备的共享协作，在中国政府鼓励挂车共享租赁、甩挂运输等集约高效运输组织模式发展的背景下，2021 年 “挂车帮” 公司收入同比大幅增长 66.6%。目前，挂车帮已与顺丰速运、中通快递、百世速运、京东、国家能源集团、美团优选、宜家等企业达成了深度合作。

展望未来，挂车帮将在股东支持下，持续围绕用户使用场景，打造差异化的 “高端制造+增值服务+金融管理” 一站式产品全生命周期解决方案，构建 “不持有、享拥有” 的挂车租赁全新生态服务体系，推动物流运输行业高质量发展。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。