动点出海获悉，印尼云厨房初创公司 Hangry 近日宣布获得了一笔由股权和债权共同构成的 2200 万美元 A 轮增投。

加上去年获得的 1300 万美元 A 轮资金，Hangry 目前所获融资总额已达到 3500 万美元。

据悉，本轮中涉及的股权融资由 Journey Capital Partners 领投，并由 Orzon Ventures、SassCorp 和 Alpha JWC Ventures 联合参投；而其中的债权融资由 Genesis Alternative Ventures 和 Innoven Capital 共同参与。

Hangry 在一份声明中表示，公司计划利用这笔新入资金开展区域扩张，并在收购其他知名食品和饮料（F&B）公司的同时塑造自身品牌形象，以最大限度地促进公司商业战略计划实施落地。

Hangry 由 Abraham Viktor、 Andreas Resha 和 Robin Tan 共同成立于 2019 年，是印尼首家汇聚多品牌的云厨房公司，其配送服务是 Hangry 区别于传统餐饮品牌的一大亮点。

这些年来，Hangry 陆续推出了包括 Moon Chicken、San Gyu 和 Ayam Koplo 等在内的多个自有餐饮品牌，其成功建立也有效加速了 Hangry 的多品牌并购进程，加快了 Hangry 进军印尼更多餐饮行业细分领域的步伐。

Accha 是雅加达和爪洼地区在印尼传统餐饮方面的先行者和引领者，也是 Hangry 收购的首个品牌。收购 Accha 后，Hangry 旗下的品牌数量达到五个。

除了开展多品牌并购活动外，Hangry 的发展战略里还包括扩大开店数量与规模以及打造满足更多用户需求的子品牌。

从 2019 年成立至今，Hangry 已开设 70 多家门店，公司营收增长超过 23 倍。数据显示，从 2019 到 2021 年，Hangry 共售出 1000 万份产品。如今，Hangry 的每月销量已达到 100 万份。