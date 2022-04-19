4 月 19 日，智能自动化企业来也科技宣布完成 7000 万美元 C++ 轮融资，C 轮累计融资金额超 1.6 亿美元。本轮融资由厚朴 Magnolia 成长基金领投，优山资本和 VMS Group 鼎珮集团联合领投，远东宏信旗下周济同历参与投资，老股东光速中国和光速美国持续跟投。

本轮融资金额将主要用于全面拓展全球市场、深入研发 “一体化” 智能自动化平台，加强建设全球开发者生态及合作伙伴生态；以数字化劳动力与智能数据应用双轮驱动，助力全球组织塑造新时代发展新优势。

过去三年，来也科技的收入持续保持 120% 的高速增长，已服务 200 多家五百强企业，200 余个政府部门及上千家中小企业，覆盖电力、银行、保险、通信、零售等多行业的企业客户；以及数字政府、公共医疗、高校职教在内的公共事业领域，深度服务了一批客户，包括：国家电网、南方电网、中国石油、中核集团、中国银行、中国建设银行、中国移动、中国电信、中国联通、首钢股份、紫金矿业、龙湖地产，伊利集团、中国生物、强生医疗、罗氏制药等。

同时，来也科技现已组建超过 100 人的海外团队，分布于东南亚、欧洲、美洲的 15 个国家，并收购了法国对话式 AI 创业公司 Mindsay，在巴黎建立全新的欧洲 R&D 中心。来也科技表示，未来还将持续加大 “平民开发者及合作伙伴双生态” 的投入力度，将中国 600+ 合作伙伴网络与 60 万+ 开发者社区的成功经验复制落地至世界各地，让更多企业享受到智能自动化平台带来的效益，为社会提供更多智能自动化时代新商业机会、新就业可能。

来也科技董事长兼 CEO 汪冠春表示：“我们在过去的一年中向国际化市场大步迈进多地开花，并确定以欧洲市场作为成熟市场基点，对大企业进行重点突破。来也科技有信心也有责任推动整个中国软件和企业服务行业走向世界。预计在 2025 年，来也科技将有一半以上的收入来自于海外市场。”

本轮融资领投方厚朴 Magnolia 成长基金联席主管 Gunther Hamm 表示：“自来也科技成立之初，厚朴 Magnolia 便密切关注其发展动态，见证其成长为中国企业服务行业的领军者之一。来也科技已经很好地建立了属于自己的商业模式，实现了收入与客群的快速增长。” 厚朴 Magnolia 联席主管 Jacqueline Zhang 补充道：“厚朴 Magnolia 专注于成长期投资，希望借助厚朴深厚的资源网络，为中国最佳新兴企业的成长加速，我们也将帮助推进来也科技在银行和中国大型企业中的业务发展。”

联合领投方优山资本合伙人顾锐先生表示：“在今年的全国 ‘两会’ 上，来也科技推动 ‘数字化劳动力’ 首次亮相即引发了广泛关注，其优异的产品能力广受客户与商业合作伙伴的好评。优山资本坚定看好秉持 ‘长期主义’ 的来也科技为中国智能自动化行业拓展出更广阔的可能性，并将在服务中国客户的道路上陪伴助力来也科技实现更多的突破。”

联合领投方 VMS Group 鼎珮集团私募股权部董事总经理兼科技和消费行业投资主管李颖婵表示︰“我们对来也科技在中国已取得的成绩及其海外团队的飞速成长感到非常兴奋，我们期待来也科技能够代表中国科技企业走出国门，引领世界范围内的智能自动化转型。”

来也科技联席 CEO 兼总裁李玮表示：“在后疫情时代，如何通过平民开发者和合作伙伴双生态，在全球创造 1 万个智能自动化就业机会，为超过 1 亿用户实现智能自动化赋能，让劳动者更有效率和获得感，是来也科技实现愿景的具体任务。我们将联合专业伙伴为大客户提供专业服务，联合政府为中小企业实现智能自动化赋能，实现让机器人助力每个人。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。