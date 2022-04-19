4 月 19 日，实体零售计算机视觉和数据分析公司朗镜科技宣布完成 1.25 亿元融资。此次融资由天图投资、科沃斯、云启资本、万物资本和共青城凌汤共同投资。

通过此次融资，朗镜科技将加速零售商数字化转型产品布局，优化零售巡检机器人解决方案，在零售 AI 和 IoT 领域持续发力，大规模推进中国市场实体零售数字化转型。

朗镜科技成立于 2015 年，是一家实体零售计算机视觉和数据分析公司，凭借专有的计算机视觉技术、灵活的众包平台和先进的物联网硬件解决方案，将日常货架图像转化为细粒度的门店洞察，推动消费品公司和零售商数字化转型。

朗镜科技推出的「零售巡检机器人解决方案」是始终在线的门店监测和分析智能化解决方案，通过人工智能、计算机视觉、算法模型和物联网设备，将实体零售门店全场景数字化，从而构建系统的、立体的、可感知的线下商品数据世界，通过自动化替代人工，通过提高数据采集频次，为零售商提供连续和实时的货架数据与洞察，帮助零售商自动化门店货架数据收集，减少货架缺货，提高商品上架，降低价格异常，提升货架陈列合规，提高运营效率，改善消费体验。

天图投资合伙人魏国兴表示：“数字经济与实体经济深度融合是大势所趋，随着人工智能等技术应用进一步落地，我们看到零售业正以前所未有的速度和规模采用数字技术，我们对智能零售产业持续看好，长期关注零售数字化转型。在这个赛道中，朗镜科技解决了数据获取难度高、商业落地难等问题，助力实体零售数字化，为效率提升和经济转型赋能。”

科沃斯董事及首席财务官马建军表示：“零售巡检自动化充满发展机遇，我们关注这个领域很多年。机器人应用的规模化落地，需要解决场景和成本挑战，现在正站在分界岭。朗镜科技在零售场景数字化和数据分析方面表现出色，我们相信在人工智能大规模应用和机器人成本降低的趋势下，朗镜科技的零售数字化解决方案将为零售业带来效率变革。”

云启资本执行董事冯瑶表示：“我们一直关注产业数智化趋势，朗镜科技是零售数字化领域具备有意义的成长潜力的企业，朗镜科技锐意进取，不断打磨出市场领先的产品和解决方案。我们相信朗镜科技正在打造的人工智能、机器人应用与实体零售结合的未来零售商业平台，将为中国实体零售数字化带来不一样的想象空间。”

万物资本合伙人顾旻曼表示：“朗镜科技将计算机视觉、物联网和大数据技术与实体零售深度融合，帮助品牌商和零售商切实解决零售管理中分销、陈列和缺货实时管理难题，开创了科技为实体零售赋能的新时代。万物资本看好朗镜科技团队，能够带来更适应快速变化的零售场景和更高客户满意度的解决方案。”

朗镜科技 CEO 汤劲武表示：“我们一直致力于实体零售数字化转型，持续优化基于计算机视觉的解决方案，不断拓宽我们的能力边界以服务零售业不断变化的需求。通过此次融资，我们将持续投资于我们的团队，加强产品标准化，以规模化应用为目标，将机器人成本的门槛进一步降低，推动下一阶段的长期增长和创新。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。