即将到来今年的下半场，新能源车的大块头品类将迎来小鹏 G9 的加入。而对于小鹏汽车来说，G9 的到来也必须成功，不容许出差错，这款车的到来，将大大增加小鹏的市场冲击力，毕竟，在大型 SUV 新能源这个品类上，还是有较多的消费者，尤其是在中国，乃是兵家必争之地。

我们根据小鹏官方发布的信息，这款车基本上已经进入到量产的最后冲刺阶段，有以下几个重要的卖点：

– 双激光雷达

– 5D 智能音乐座舱

– 再进化的全场景语音：更聪明的小 P 无需唤醒、极速响应、能进行分区声源定位

-P TO P 的智能辅助驾驶：可实现端到端到辅助驾驶，即支持城市 NGP 和高速 NGP 导航

– 智能空气悬架：可以感知硬件、高精度地图、提前预知路况，主动化解崎岖

– 可交互 3D UI：车联万物

– 更高效率的补能：充电 5 分钟，续航 200+ 公里

– X-EEA 3.0 电子电气架构。

小鹏 G9 的定位是纯电中大型 SUV，基于 Edward 平台所打造，已知有两个突出亮点：一是智能化表现比 P5 更好的 XPILOT 4.0 功能；二是 800V 超高压超级充电平台，号称能 “充电 5 分钟，续航 200km”。

动力与续航方面，小鹏 G9 将搭载最大功率 196kW 的永磁同步电机。根据工信部公开的信息，其续航里程为 625km。同时，小鹏汽车将铺设中国首批量产的 480kW 高压超充桩，充分释放补能效率，让作为国内首款基于 800V 高压 SiC 平台的量产车 G9 实现超充 5min，补能超过 200km 的能力。

小鹏 G9 搭载的智能系统还会提供全场景的三维建模，会将驾乘者在汽车行驶过程中将车身周边的事物实时三维建模，他能把你肉眼看不到的区域实时构建并呈现到你的眼前。并且小鹏还会搭载全新的 “5D 沉浸式音乐座舱”，使你的感官能被声音的光影、温度、触感、气息交融等充分调动。而且小鹏还将搭载万物互联系统以及语音交互等功能。

辅助驾驶方面，小鹏 G9 将率先搭载 XPILOT 4.0 智能辅助驾驶系统。两颗激光雷达，多颗 800 万像素摄像头配合两颗英伟达 OrinX 芯片作为硬件基础，将助力 G9 实现高速和城市的全场景智能辅助驾驶。

何小鹏在小鹏汽车的最新财报电话会上表示，“新车 G9 有望成为小鹏在智能纯电中大型 SUV 市场的又一大杀器。此外，小鹏 G9 进入更高的价格区间，将进一步提升小鹏整体毛利率水平”。所以说，价格方面，这款车有望进入到 30-40 万的一个价格区间，当然具体的区间还有待官方给出答案。

作为小鹏汽车今年的重磅车型，小鹏 G9 试制车目前已下线，定位五座中大型 SUV，不设 6 座或 7 座，将于 6 月正式发布，预期将于 2022 年第三季度正式上市并发售。其中，8 月底小批量交付，9 月份开启大规模交付，从 10 月开始有 5000 左右交付量规划。