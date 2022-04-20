近日，医药营销技术（Pharma MarTech）整体解决方案提供商北京医百科技有限公司（简称 “医百科技”）宣布完成数千万美元 B 轮融资，由惠每资本领投，KIP 资本跟投，光源资本担任本轮融资独家财务顾问。本轮融资完成后，医百科技将进一步加大技术研发投入，加速新业务拓展。

医百科技成立于 2016 年，聚焦于药械企业营销端的技术赋能，服务医药营销的全生命周期管理。此前，业内为药械企业提供数字化营销服务大多依托医生社群、医学内容进行，医百科技则是依托其自研的 Pharma MarTech 底层技术架构，以数字化营销服务、智能代表工作管理、互联网医院及智能数据平台产品，覆盖 “企-医-患-药” 的营销全链路，致力于为药械企业数字化转型提供整体技术解决方案。

5 年来，医百科技投入研发资金过亿，自主研发了 100.pMarTech 技术 SaaS 平台，涵盖 100.eMarketing 医药数字化营销产品、100.CRM+智能代表工作台、100.eHospital 互联网医院和 100.AiData 智能数据平台的产品业务矩阵，为医药企业提供 “数字化学术推广、数字化销售管理和数字化医患管理” 的整体解决方案，帮助药企实现精准营销、提升销售转化，以及对医患的全周期服务与管理。

医百科技历时两年，自主研发高性能音视频底层技术平台，该平台具有低延时、4K/8K 高清、无绿幕虚拟、强兼容等特点，支持包括学术年会、卫星会议、手术直播、虚拟 3D 视频会议等各类视频产品。截至目前，医百科技已申请专利 17 项，软著登记 50 余项，在技术研发和场景适配上均已取得领先位置。

该公司透露，100.eMarketing 专属学术营销平台已覆盖头部药械企业千余家，并形成了极高的客户粘性，基于医百全场景营销方案，客户复购率达 92%，金额留存率（NDR）更是高达 198%。100.CRM+智能代表工作台产品已于去年下半年推出，一经上线便有十数家药企签约，并完成了与其学术营销专属平台的打通，该产品也被客户称为 “中国版的 Veeva”。100.eHospital 互联网医院产品也于去年 12 月获得互联网医院牌照等相关资质。

惠每资本表示，从服务众多的国内药企起步，与业内大多数字化营销服务的公司不同，医百科技是少数通过 SaaS 营销技术（Pharma MarTech），赋能医药行业数字化转型的企业。结合国际市场的发展历程，相信中国的医药数字化营销领域更容易成长出巨头企业。我们坚定地看好医百科技团队对于医药营销场景的深刻洞察，其具有前瞻性的技术研发投入以及医药 “数字化营销-数字化销售管理-数字化医患管理” 营销闭环的战略布局，在业内已经形成强大的技术壁垒。连续三年的加持，我们看到医百科技的深耕笃行，也期待其进一步发展。

KIP 资本副总裁李炳旼表示，中国药企营销数字化渗透率远低于全球平均水平，医药数字营销是一个千亿级的市场。医百作为国内领先的数字化营销服务提供商，无论是技术投入还是对这个行业的洞察都是非常前沿的，我们能够看到医百与同行业平台差异化的业务布局，同时我们也相信医百科技这样的整合营销平台一定能够助力行业的数字化进程。

光源资本执行董事许银川表示，在医药营销行业面临数字化拐点、千亿蓝海将启的大背景下，医百科技以深厚的医药与营销复合的积淀，始终围绕药企的需求，提供业内少有的全链条、全场景医药营销产品和服务，一站式地解决了医药企业的营销痛点，服务了近千家药械企业，并获得极高的客户口碑。作为赛道稀缺的技术主导型公司，医百科技投入大量研发资金，自主研发行业领先的高性能音视频底层技术平台和包涵多种产品的 SaaS 平台，为医药企业数字化营销奠定坚实的基础。光源资本很高兴能助力医百完成本轮融资，期待医百在高总的带领下继续引领国内医药行业营销数字化转型进程。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。