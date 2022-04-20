动点出海获悉，蚂蚁集团宣布与新加坡支付平台 2C2P 达成战略合作，共同加速数字支付业务的推广与相关方面的创新。

据透露，蚂蚁集团此次以战略投资的方式和 2C2P 达成深度合作伙伴关系，此举将促进东南亚地区商家的数字化转型，并为当地市场创建互联互通的数字生态。合作达成后，蚂蚁集团也将成为 2C2P 的大股东。

2C2P 方面表示，平台可借此合作连接到全球更多商家，有效推进自身全球扩张。此外，2C2P 会将继续加强技术与产品性能创新，为商家和合作伙伴提供更优质的服务。

2C2P 总部位于新加坡，是一家移动支付平台，连接了泰国、新加坡和马来西亚等地区 250 余种支付方式，为电商、金融、航空、旅游、酒店和零售等垂直行业的商家提供支付结算及其他增值服务。接下来，它还将接入 Alipay+。有消息称，这也是蚂蚁集团加速自身国际化进程的一项重大举动。

蚂蚁集团于 2020 年推出了 Alipay+全球跨境移动支付解决方案，主要是为了帮助企业（尤其是中小型企业）或商家通过使用移动支付方式连接到国内乃至全球更多消费者。

目前，Alipay+已经接入了马来西亚的 Touch’n Go、韩国的 Kakaopay、菲律宾的 GCash 和中国香港的 AlipayHK 等 10 多个电子钱包。