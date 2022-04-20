苹果公司日前公布了其在产品中增加使用再生材料的最新详情。该公司首次在产品中采用了认证再生金，并将再生的钨、稀土元素和钴的用量增加了一倍有余。2021 年，Apple 产品所使用的所有材料中，有近 20% 是再生材料，对可再生材料的使用率再创新高。

为帮助回收业务的合作伙伴在全球范围内共同推进这一努力，苹果公司公布了其最新的回收技术创新成果——Taz。相对传统电子产品的回收，这台机器能够利用开创性的方式，提升材料回收效率。

据介绍，Taz 是一台利用类似粉碎机功能的机器，能够利用新技术从音频模块中分离磁铁，并回收更多稀土元素。该公司还近一步提升了其专利 iPhone 拆解机器人 Daisy 的能力，使其可拆解 23 种 iPhone 机型。同时，公司还免费将相关专利授权给其他公司和研发机构使用。另一台用于拆解触感引擎的机器人 Dave 则有助于回收高价值的稀土磁体、钨和钢。

2021 年，Apple 产品所使用的全部铝金属材料中，有 59% 来自再生资源。许多产品的外壳完全由 100% 再生铝金属打造。在实现 2025 年底前所有产品包装中彻底消除塑料这一目标的进程中，Apple 也取得了重大进展。2021 年，塑料在全部包装材料中仅占 4%。从 2015 年至今，Apple 在产品包装中对塑料的使用已减少了 75%。

此外，Apple 在 2021 年生产的产品还包括：

45% 的认证再生稀土元素，这是自 Apple 在设备中采用再生稀土元素以来的又一次大幅提升。

30% 的认证再生锡，所有新款 iPhone、iPad、AirPods 和 Mac 设备的主板焊料都使用了 100% 再生锡。

13% 的认证再生钴，用于制造 iPhone 的电池。电池可被 Apple 的回收机器人 Daisy 拆解，以供再利用。

认证再生金，这是 Apple 设备中首次在主板电镀及 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 的前置及后置摄像头的金属线中使用这种材料。为实现这一里程碑式的成就，Apple 率先遵循了行业领先的可追溯机制，为独家回收成分打造了一条黄金供应链。

回收更多材料供未来的产品使用，有助于减少矿业资源的开采。Apple 的回收机器人拆解的一吨 iPhone 组件中可回收的金与铜，相当于 2000 吨矿石提炼的材料。Apple 还致力于通过翻新来延长产品使用寿命。2021 年，Apple 将 1220 万台设备与配件送交到新主人手中以供再利用，从而延长了产品寿命，并减少了对采矿的需求。Apple 的最终目标是在产品中仅使用可再生或可回收的材料。这一目标于 2017 年公布，并被公司作为设计与材料获取的指导方针。