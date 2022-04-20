近日，通用智能计算芯片公司此芯科技宣布完成超 1 亿元天使++轮融资，本轮融资由顺为资本领投，启明创投、云九资本跟投。至此，此芯科技已连续完成三轮天使期融资。据悉，这三轮融资均将用于加速技术研发及市场拓展。

此芯科技成立于 2021 年 10 月，是一家专注于研发制作高性能通用智能计算芯片的企业。该公司致力于开发兼容 ARM 指令集的高效能计算解决方案。

此芯科技 CEO 孙文剑表示：“我们正是看到了这次技术变革机遇，才决心创立此芯科技，专注基于 ARM 架构的芯片研发。很荣幸我们的研发能力、团队实力及发展潜力获得了越来越多顶级投资机构的认可与支持。在此助力下，我们将进一步扩充研发团队，充分发挥此芯科技在高性能架构及 SoC 工程实现、全栈软件实现及 Windows OS 定制、系统设计及优化等专业能力，积极融入全球生态建设，持续迭代升级高性能、低功耗算力解决方案。”

顺为资本合伙人李锐表示：“我们非常看好通用智能计算市场的未来发展潜力。由于苹果 M1 芯片带起的风潮，ARM CPU 市场迎来更多可能性。此芯科技的核心团队兼具国内外知名芯片、IT 企业的技术背景及管理经验，始终站在芯片技术创新领域的前沿。我们相信此芯科技团队将为高性能计算领域持续贡献力量，期待共同见证 CPU 芯片行业的未来发展。”

启明创投合伙人叶冠泰表示：“2020 年苹果发布 M1 芯片之前，市场上普遍认为英特尔处理器在服务器和电脑端的统治地位是无可撼动的。苹果 M1 在打破 Wintel 联盟的局势之后，让各个厂商看到了更加丰富的产品差异化的实现。ARM 技术的发展已经到了能够胜任高性能计算的需求的阶段，必然会与 x86 展开竞争。ARM 架构主导了移动互联网和 IoT 领域，随着 AR/VR、智能汽车的普及，在未来数字世界，ARM 架构的 CPU 会扮演越来越重要的角色。CPU 一直是芯片所有种类里的重中之重。基于 ARM 架构的 CPU+GPU+NPU，再去适配终端特性的系统级芯片可能是未来市场主流，也给了 CPU 创业公司一个特别的机会。我们相信此芯科技的团队能够做出这款芯片来。”

云九资本创始合伙人曹大容表示：“短短几个月时间，我们看到了团队的飞速壮大和研发的巨大进展，让我们对公司和团队充满信心。同时，我们也看到了 ARM 生态的积极变化，比如年初微软与 Linaro、ARM 和高通一起推进基于 ARM 的 Windows、Ampere 的上市计划，而此芯也在积极参与生态建设，和国内外头部公司建立合作。我们非常看好 ARM 生态的未来，也坚定相信此芯会成为行业的领跑者。”

据悉，此芯科技将首先聚焦于研发面向笔记本、高端平板电脑、台式机、AR/VR 等应用场景的 ARM 架构芯片。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。