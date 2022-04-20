根据 data.ai 发布的估算数据，3 月全球热门应用下载排行榜前 5 名变化不大，Facebook 在第三名的位置沉寂很久之后，重夺第二名，主要归功于其在印度的大幅度增长。同样深耕于南亚以及东南亚市场的网络管理工具类 App MAXSpeedfly-Unimited&Easy 深受市场的欢迎，下载量第一次挤入前十，位居第 9，也再次印证了南亚以及东南亚市场的潜力。

从收入榜单来看，前五名和 2 月的排名没有变化。值得一提的是长视频类 App 的吸金能力在收入榜单中非常明显。HBO Max 在欧洲特别是东欧开辟了新市场，得到更多的收入支持， 而其一直深耕的市场虽然新增下载相对放缓，但是收入贡献还是非常突出，使其在收入榜单上位列第 5。

在 data.ai 2022 年全球热门游戏 3 月下载榜中，《Merge & Fight》排名继续提升并且到了榜首的位置，而在上月排名迅速窜升的《Twerk Race 3D》在本月跌出了前十名的位置。此外，《Army Commander》和《Fill The Fridge》排名迅速增长，提升至下载榜第 9 名和第 7 名！《Free Fire》和《Subway Surfers》也由于《Merge & Fight》占据了榜首位置而分别下降至第 2 和第 3 名。

收入榜方面， 整体排名变化不大，《原神》继续占据王座，《Honour of Kings》在本月超越了《ROBLOX》排在第二的位置。来自新加坡的吃鸡游戏《Free Fire》在本月排名第十，《Free Fire》是一款广受喜爱的大逃杀（射击）游戏，但它的成功不仅得益于出色的玩法，还有巧妙的营销方式。发行商针对低端移动设备优化了游戏，设计了短时长游戏任务，甚至还围绕足球运动员罗纳尔多为原型创造了一个角色。