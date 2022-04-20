近日，华为技术有限公司与达闼机器人股份有限公司签署合作协议，共同建设昇腾 AI 生态，推进云端机器人产业繁荣发展。

根据协议，双方将共同打造云端机器人城市运营联合解决方案，推广机器人运营服务，并开展多模态大模型开发、机器人创新应用等领域的全方位合作。

华为公司副总裁、计算产品线总裁邓泰华表示，达闼在机器人、人工智能等方面拥有深厚的技术积累，在机器学习、机器人智能控制等人工智能关键技术领域处于业界领先地位。华为可以在昇腾 AI 基础软硬件平台、欧拉操作系统等与达闼自主研发的机器人开展云、边、端全面深入合作。此外，依托人工智能计算中心和训推一体的人工智能融合赋能平台，双方将联合开展机器人技术攻关、解决方案创新、市场推广，共同促进人工智能和云端机器人产业发展壮大。

达闼公司创始人兼董事长黄晓庆表示，华为在通信、数据、云计算和人工智能等领域，拥有全球领先的端到端技术优势。达闼将加入昇腾 AI 生态，把机器人云脑平台部署在人工智能计算中心，打造云端机器人城市运营联合解决方案，共同为千行百业提供机器人智能服务，赋能智慧城市产业。此外，双方还将进一步加强在 5G、人工智能、工业互联网等新基建领域合作，推动基础技术体系深度融合，探索 5G 与机器人、工业互联网等融合创新应用，带动数字经济腾飞，促进千行百业智能化升级，共同推进中国人工智能产业的发展。