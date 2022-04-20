Netflix 正面临不小的麻烦。该公司报告称，与第四季度相比，第一季度全球用户减少了 20 万，并预测未来还会出现更大损失。 Netflix 预计，第二季度可能会失去多达 200 万用户。

1 月份，Netflix 宣布两年来的首次涨价（美国市场）。财报透露了相应后果——Netflix 表示其在美国和加拿大失去了 60 万名客户，这「主要是我们的价格变化符合我们的预期的结果。」

Netflix 最近表示将加强对共享密码和登录信息的客户的限制，因为该公司试图从现有用户那里获得最大收入。这不是一个小问题：Netflix 目前估计有多达 1 亿个家庭通过共享密码使用该服务。 Netflix 表示，鉴于这种情况，「在许多市场增加会员变得更加困难」。

3 月，该公司在俄罗斯入侵乌克兰后暂停了俄罗斯服务。 财报显示，Netflix 在俄罗斯损失了约 70 万订户。

至于接下来的计划，该公司称，「我们的计划是通过继续改善 Netflix 的各个方面——特别是我们的节目和推荐的质量，这是我们的会员最看重的，来重新加速我们的收视率和收入增长，」。「在内容方面，我们在故事发展和优秀创意上加倍努力。」该公司指出，「在产品方面，我们最近推出了『双赞』，让会员可以更好地表达他们真正喜欢的东西，而不是简单的点赞——使我们能够继续改进我们的个性化推荐和整体体验。」Netflix 还表示，国际市场的成功对其未来至关重要。「从长远来看，我们的大部分增长将来自美国以外。」