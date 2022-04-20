realme 真我正式推出定位为 “千元闪充旗舰” 的真我 Q5 系列，包含真我 Q5 Pro、真我 Q5、和真我 Q5i 三款新品。秉承 “敢越级” 的品牌理念，realme 坚信科技的伟大，不仅在于创新，也在于普及。真我 Q5 Pro 首次为价位段带来旗舰级的 80W 超速闪充，真我 Q5 和真我 Q5i 也分别带来同价段领先的闪充升级，全系标配 5000mAh 超大电池。

真我 Q5 Pro 升级采用旗舰级 80W 超速闪充。依靠峰值提升 20% 的更高充电功率、12 分钟充至 50% 电量的更快充电速度、全程低于 40 度的更好充电温控、循环 1600 次远超行业标准的更长电池寿命，造就百瓦内最强的 80W 超速闪充，搭配 5000mAh 双电芯超大电池。

真我 Q5 Pro 搭载的高通骁龙 870 旗舰处理器是性能与口碑俱佳的旗舰芯片。同时真我 Q5 Pro 采用了 GT 系列同款的金刚石冰芯散热系统，8 层式立体结构，不锈钢 VC 面积高达 4129mm²，是同级最大面积 3D 钢化 VC 液冷散热，全面保证性能释放。

真我 Q5 Pro 还配备了三星 E4 旗舰直屏，6.62 英寸的屏幕尺寸，支持 1.6 万级亮度调节、100% P3 广色域、2400×1080 FHD+分辨率，以及 120Hz 智能四档电竞刷新率，使真我 Q5 Pro 的屏幕视觉效果异常出色，同时拥有 720Hz 超高触控报点率、1000Hz 电竞操控引擎，堪称是真我 Q 系列有史以来最好的一块屏幕。

真我 Q5 搭载了同价位段领先的续航组合，带来充得快用得久的越级体验。采用 60W 智慧闪充+5000mAh 超大电池的实力配置，16 分钟充至 50%，最高可实现长达 29 天待机时间，堪称 “超级续航王”。

真我 Q5 此次采用的是一块高素质的 6.6 英寸 120Hz LCD 变速电竞屏。90.8% 屏占比，96%NTSC 广色域，2412×1080 分辨率，显示效果更真实，细节呈现更清晰；同时支持最高 120Hz 六档智能变速高刷，无论是观看视频、玩游戏，在流畅体验的同时做到高效省电。

在处理器、影像、设计等方面，真我 Q5 同样领先。真我 Q5 采用新一代骁龙 695 5G 芯片，采用 6nm 制程工艺，相比于上一代，骁龙 695 CPU 性能提升 15%，GPU 性能提升 30%。影像方面，真我 Q5 采用 5000 万后置三摄组合，以及 1600 万前置超清自拍镜头，轻松实现夜景、人像等拍摄需求。

值得一提的是，真我 Q5 的外观设计延续速度感的潮流风格，采用流光纹幻彩设计，其三款配色竞速黄昏、冰河斩浪、魅影，犹如汽车疾速行驶时的幻彩流光，结合独特的工艺和设计表现手法，抓住瞬间流动的色彩，呈现出变化的幻彩光影效果。

此次发布会上，realme 还发布了真我 Q5i，在配置上继续领先同价位段。真我 Q5i 搭载了 33W 智慧闪充+5000mAh 超大电池的闪充越级配置，让更多用户享受真正意义上的闪充自由。这款手机也是 realme 首款采用直角边框设计的产品，通过凯夫拉纤维纹理设计让真我 Q5i 不失潮流与速度感。同时配合 90Hz 高清畅速屏、天玑 810 5G 处理器，再度刷新千元机配置标准。

价格方面，真我 Q5 Pro 拥有 3 个内存版本，6GB+128GB 版本，首销价 1799 元；8GB+128GB 版本，首销价 1999 元；8GB+256GB 版本，首销价 2199 元。真我 Q56GB+128GB 版本，首销价 1299 元；8GB+128GB 版本，首销价 1499 元；8GB+256GB 版本，首销价 1699 元。真我 Q5i，4GB+128GB 版本 1199 元，6GB+128GB 版本 1299 元。真我 Q5 Pro 与《时光代理人》联名限定礼盒售价 2299 元。