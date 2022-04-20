根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，Homa Games《Merge Master》（也被称为《Merge & Fight》），以 2830 万次下载，位列 3 月全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了 38% 的下载量；其次是巴西，占 7.5%。（注：下载量仅统计 App Store 和 Google Play，不包括第三方安卓市场）

Garena《Fre Fire》以 2550 万次下载排名第 2，相较去年同期增长 41.8%。印度是下载量最大的市场，占 35.5%；其次是巴西，占 9%。

排名前五的另外 3 款游戏依次 SYBO Games《Subway Surfers》、Lion Studios《Army Commander》、 Zynga《Fill The Fridge》。

2022 年 3 月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为 47 亿次，同比增长 2.4%。印度市场以 7.6 亿次下载排名第 1，占全球总下载量的 16%。美国市场以 8.7% 的下载量排名第 2，其次是巴西市场，占 7.6%。

说明：Sensor Tower 下载量数据仅统计 App Store 或 Google Play 账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如 Facebook 和 Facebook Lite。