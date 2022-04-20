体积能量密度是指给定体积内可以包含的能量的量。增加电池的体积能量密度可以让电动汽车在不增加电池组尺寸的情况下行驶更远。

相反，它可以让电动汽车使用更小的电池组行驶相同的距离，从而节省空间、重量和制造成本。

鉴于提高电动汽车电池能量密度的巨大好处，全球能源的政府部门和私营企业对电池开发进行了大量投资，取得了可观的收益。

根据美国能源部（DOE）公布的数据，2008 年锂离子电池的体积能量密度为 55 瓦时/升；到 2020 年，这一数字已增加到每升 450 瓦时。锂金属电池或会是未来的发展方向之一。特别是在一些新的、更面向未来的应用场景——例如电动重卡以及能够进行远距离洲际航行的电动飞机，对于这些应用来说，这一代的动力电池在性能上是远远无法满足的。要超越锂离子电池，需要在电化学体系上进行一次颠覆性的创新。

高能量密度是锂金属负极的先天优势。目前全球大概有 8 家从事锂金属电池开发的公司，大家都选择了不同的技术路径，都处在不同的研发进度。根据宁德时代首席科学家吴凯介绍，宁德时代一直致力于高比能体系的安全设计，在 2020 年 8 系产品无热扩散技术量产后，1000km 更高比能的无热扩散技术有望在 2023 年实现量产。