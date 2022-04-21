根据 Canalys 发布的最新数据，2022 年第一季度，受经济形势不佳和季节性需求低迷的影响，全球智能手机出货量同比下降 11%。由于三星对其 2022 年的产品组合进行改进，成功以 24% 的份额领跑市场，较之 2021 年第四季度的 19% 有所上升。苹果排名第二，得益于 iPhone 13 系列的市场需求日益增长，第一季度表现稳健。小米凭借红米 Note 系列的出色表现，位居第三。OPPO（包括 OnePlus）和 vivo 分别以 10% 和 8% 的份额位列前五。

Canalys 分析师 Sanyam Chaurasia 表示：“尽管全球市场的不确定性愈演愈烈，但领先的厂商还是通过扩大 2022 年的产品组合来促进其快速增长。在 iPhone 13 系列能继续拉动消费者的需求的同时， 3 月推出的新款 iPhone SE 也逐步成为苹果公司中端产品销量的重要驱动力。在与前代产品相似的价位上，其芯片组和续航性能都进行了升级和改进，并迎合运营商渠道需求添加了 5G 功能。与此同时，三星通过扩大其热销产品 A 系列机型产量，在中低端市场大杀四方，同时更新了 2022 年的产品家族，包括旗舰产品 Galaxy S22 系列。中国厂商在低端市场仍受到供应限制，同时全球扩张步伐正因国内市场放缓而停滞不前。”

Canalys 移动业务副总裁 Nicole Peng 表示：“全球智能手机市场在第一季度受到了不稳定营商环境的拖累。由于奥密克戎变异株，市场上 COVID-19 病例仍在激增。所幸住院率的减少和较高的疫苗接种率在助力消费者迅速回归正常生活。除了受到低迷的季节性因素影响以外，俄乌战争、中国各地轮番封城和通货膨胀的威胁下，厂商正面临巨大的不确定性。厂商必须做好快速应对新兴机遇和风险的准备，同时专注于长期战略计划。好消息是，困扰多时的零部件短缺问题可能会比预期更快得到改善，这必定有助于缓解成本压力。”