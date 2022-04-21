4 月 21 日，红杉中国宣布完成对源自巴黎的时装和配饰品牌 DESTREE 的 A 轮领投，这是继 AMI、SSENSE、WE11DONE 之后，红杉中国在时尚领域的又一动作。

红杉中国投资合伙人、前《Vogue》中国总编张宇代表红杉领投本轮，并联手一众在创意和商业领域的杰出女性共同加入。

DESTREE 由 Géraldine Guyot 与 Laetitia Lumbroso 共同创立于 2016 年，目前分布在全球 80 多个特定渠道，希望通过加强自有数字销售渠道和开设直营实体精品店，促进与全球消费者的直接对话。

DESTREE 创始人 Géraldine Guyot 表示：“我们的许多女性榜样都参与了这轮融资，对此我们深感荣幸。被有能力的女性梦想家围绕也是我们对 DESTREE 的期待，更希望从这个独一无二的投资者群体里汲取灵感时刻。”

首轮外部股权融资将用于加强人才招聘和数字原生营销，支持品牌在巴黎、纽约的零售运营和在中国及日本的扩张。

张宇表示：“我们最初注意到 DESTREE 是因为她们的设计有艺术感和辨识度，很早建立自己的 DNA 在这个激烈竞争的领域非常重要。我们非常高兴陪伴品牌未来成长，借助我们在全球和本土市场的资源帮助她们实现抱负。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。