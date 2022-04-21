全新法拉利跃马双座 Berlinetta 敞篷跑车采用后中置引擎配置，并与 Ferrari 296 GTB 一脉相承，重新定义何谓驾驶乐趣，无论极限操驾或是日常驾驶均可带来纯粹的驾驭激情。Ferrari 296 GTS 采用全新 120° V6 引擎，最大输出功率高达 663 cv，搭配输出功率为 167 cv (122 千瓦) 的电动马达。这套动力系统首次应用于 Ferrari 296 GTB。

新车是首款搭载 6 缸引擎并配上跃马厂徽的 Ferrari 法拉利敞篷公路跑车，其综效输出功率高达傲视同级对手的 830 cv，提供超乎想像的极致性能与别具特色且震撼人心的美妙声浪，令敞篷跑车的驾驶体验更为迷人且无法抗拒。Ferrari 296 GTS 的命名将其总排量（2.992 升）、气缸数 (6) 与 GTS（Gran Turismo Spider）缩写进行组合，充分展现 Ferrari 法拉利致敬经典并展望未来的双重愿景。

Ferrari 296 GTS 的 PHEV 插电式混合动力系统确保其具备卓越的实用性与零迟滞的踏板反应，在 eDrive 纯电模式下的续航里程可达 25 公里。透过紧凑的车身造型、创新的动态控制系统以及精雕细琢的空气动力学设计，新车提供令驾驶者惊叹的灵敏操控与即时反应。

其动感优美的设计和极其紧凑的车身设计充分展现新车独具魅力的现代造型。同时设计上也从 1963 年的 Ferrari 250 LM 等车型中汲取灵感，尽显纯粹风格与优异功能性的完美结合。动力总成包括通过 8 速 DCT 和 E-Diff 为后轮提供动力的涡轮增压 V6，以及位于发动机和变速箱之间的 MGU-K。在燃油发动机和电动机之间设置了一个离合器，以在纯电动 eDrive 模式下将它们分离。最后，还有一个高压电池和一个为电动机供电的逆变器。