IDC《2021 年下半年中国 IT 安全软件市场跟踪报告》显示，2021 年全年中国 IT 安全软件市场厂商整体收入为 34.2 亿美元（约合 220.4 亿元人民币），较 2020 年增长 31.7%。

IDC 定义的 IT 安全软件市场由软件安全网关、身份和数字信任、终端安全软件、安全分析和情报、响应和编排软件、其他，共 6 个功能市场/子市场组成。其中，终端安全软件市场在重点行业大量终端安全新增需求、云工作负载安全（公有云+私有云）快速发展等因素带动下成为 2021 年增长最快的功能市场；因为受到 2021 下半年中国公有云市场增速略微放缓的影响，软件安全网关市场增速相较以往有所降低。2021 年各主要功能市场/子市场关键厂商表现如下（所有数据均为四舍五入后取值）：

2021 年，恶意攻击、数据泄露、勒索、挖矿等网络威胁日益猖獗，与此同时，全球经济仍然承受着新冠肺炎疫情带来的巨大挑战，政治、经济环境的不确定性进一步彰显了网络安全对国家、组织及个人的重要性，网络安全防护的多元化、实战化，促使全球网络安全投入在 2021 年仍然保持着 10% 左右的增长。

聚焦中国 IT 安全软件市场，随着数字化转型的不断推进，我国云计算市场在保持快速增长的同时正在不断成熟和优化，促使云安全技术同步演进、云安全需求持续增长，成为 IT 安全软件市场越来越重要的组成部分。2021 年，终端安全软件在所有功能市场中表现最为亮眼，在重点行业大量新增需求、云工作负载安全快速发展等因素带动下增速加快，实现全年 40% 以上的增长。从行业维度来看，政府、能源、公共事业（电力、水力等）、医疗等行业受到国家政策的促进与业务发展需求的带动，涌现了更多的项目机会，增速领先。

IDC 中国网络安全市场研究经理赵卫京表示，软件（含 SaaS）形态的网络安全产品在我国 IT 安全整体市场中扮演着日益重要的角色。公有云、政务云/行业云等不同场景下的云计算市场继续保持较快发展，促使云原生安全成为市场关注热点。IDC 认为，2022 年，全球政治、经济环境的不确定性进一步验证了网络安全的重要性，必将对全球网络安全市场的发展产生深远影响。因此，中国 IT 安全软件市场在未来 5 年仍将保持快速发展态势，IDC 也将对该市场的变化进行持续的跟踪。