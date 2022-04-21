Jabra 近日宣布与联想合作推出针对终端客户的联合云视频会议解决方案，用户只需简单一按，即可为会议室带来直观易用、快捷和无缝连接的视频会议解决方案。

该解决方案包括 Jabra 创新的 180°全景 4K 即插即用视频解决方案 Jabra PanaCast 、PanaCast 50 以及 Speak 710 高保真扬声器，搭载联想 ThinkSmart Core 套件或 ThinkSmart Hub 产品。ThinkSmart Core 套件由 ThinkSmart Core 和 ThinkSmart Controller 组成。ThinkSmart Core 针对提升业务生产力和协作而优化，并预载了 Microsoft Teams Rooms，以协助员工随时随地进行与不同伙伴保持联系和分享工作相关资讯；而 ThinkSmart Controller 则是一个 10.1 寸 10 点触控高清显示屏，让用户轻松开始及控制会议，以及与远端同事共享内容以一起协作。

Jabra PanaCast 50 及 ThinkSmart Core 套件汇集了数码协作领域两大知名品牌的最佳技术，把最好的视频及话音设备整合为一个简单易用套装，为会议室设置定下全新标准。

制定视频会议解决方案新标准

Jabra 与联想的联合解决方案为视频会议带来新标准，是灵活工作及现代会议室的理想解决方案，让用户不论在家、办公室或任何地方工作，只需简单一按即可与团队协作。

Jabra PanaCast 50 是全球首个支持” 新常态” 的智能音视频一体机。其 180°视野让用户纵使在空间不大的会议室仍能保持社交距离。同时，PanaCast 50 更将可担当会议中的” 导演”，能够根据会议情况自动调整镜头，从而提供完全身历其境且反应灵敏的远程会议体验。

联想专门设计的 ThinkSmart Core 配备第 11 代 Intel Core vPro 处理器，更备有可支持多款音效及视频配件的端口，以及整合式线缆管理，可支持任何会议室设置。低调且时尚的设计更使该设备可随意放于会议室的任何位置。

ThinkSmart Controller 拥有 10.1 吋 10 点防眩光、防污触碰屏幕；而简单易用的 Microsoft Team 界面使其成为会议及协作的最佳选择，让用户不论身在何处都能轻松展开及控制会议以至分享内容，让团队协作变得更轻松。ThinkSmart Controller 更内置红外线感应器，可在与会者进出会议室时自动启动或关闭系统。