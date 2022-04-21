动点出海获悉，印尼食品科技初创公司 OFF FOODS 近日宣布获得了 170 万美元种子轮融资。

据透露，这笔资金由 Alpha JWC Ventures 领投，并由 GFC、Creative Gorilla Capital、Lemonilo 和 UFC 等参投。

OFF FOODS 在一份声明中表示，公司计划将这笔资金投入新产品研发，具体将从一款替代鸡肉的人造肉产品展开。此外，OFF FOODS 还计划将业务拓展到印尼更多城市，开启 D2C 模式触达广大消费者。

OFF FOODS 由 Dominik Laurus 和 Jhameson Ko 成立于 2021 年，是印尼的一家人造肉制造商。据介绍，OFF FOODS 的产品目前在印尼国内 7 个城市（雅加达、万隆、泗水、棉兰、日惹、望加锡和巴厘岛）销售，其合作的餐饮品牌包括：Gaaram、Wanfan、MammaRosy 和 FITCOEats 等。

去年，OFF FOODS 推出了 OFF MEAT，这是一款类似鸡肉质感的人造肉产品。通过与餐厅等开展 B2B 合作，该旗舰产品的销量如今已突破 10 倍增长。

最近，OFF FOODS 还在印尼最重要的人造肉产品市场之一——巴厘岛开设了分工厂。

OFF FOODS 方面表示，随着消费者逐渐意识到植物基蛋白产品对人体健康和生态环境带来的益处以及市场对人造肉产品拥有更高的认可度，公司会将拥有更多合作伙伴与用户。

根据市场研究机构 BIS research 的数据，到 2024 年，全球人造肉产业规模预计将达到 4800 亿美元。

来自研究数据平台 Research and Markets 的消息还显示，印尼人造肉产业正在迅速发展。预计到 2027 年，其植物蛋白产业规模将为 2021 年的 6 倍，年复合增长率有望达到 27.5%。