昕诺飞于今日推出飞利浦 LED 舒视光旗下全新系列飞利浦磁吸轨道系列。该系列产品具有高显色、节能低碳等特点，搭载创新的净澈光技术，专业双层特殊光学设计可有效减少杂散光，发光面边缘无光斑，让灯光更净澈。首批上市的飞利浦磁吸轨道系列涵盖丰富的轨道和灯具类型，多种灯体可随心组合，可满足无主灯和全景光等不同照明布置方案，助力用户打造时尚个性的室内光环境。

创新净澈光技术，尽享高品质低眩光的纯净光效

作为飞利浦舒视光旗下的全新产品线，飞利浦磁吸轨道系列搭载了创新净澈光技术，专业双层特殊光学设计可有效降低光线中 40% 的杂散光，为室内照明提供最低眩光值小于 6 的高品质纯净光。该系列灯具采用飞利浦专业透镜，通过微光学结构令光线更聚拢，减少杂散光；双层特殊光学设计让光源全方面覆盖发光面，出光面边缘无光斑，光线舒适均匀。同时，该系列灯体继承了节能低碳的特性，出光率高达 88 流明每瓦，在高效节能的同时让光照范围更敞亮；该系列灯具光源采用高品质 LED 芯片，显色指数高达 90 以上，能够高度还原物体真实色彩，让室内用光更添舒视宜目。

多灯体随心搭配，装点个性照明空间

全新飞利浦磁吸轨道系列涵盖可调角线性射灯、射灯、线性泛光灯和线性射灯等多种轨道和灯具类型；多种灯体随心组合，以立体造型重塑空间延伸感，以简约美学释放更大空间感，轻松适配无主灯及全景光等不同照明布置方案。

除了丰富的轨道和灯具类型，飞利浦磁吸轨道系列产品以精致简约的外观和优质安全的产品设计，助力用户打造独具个性、温馨惬意的居住空间：

灯体采用高档内嵌式无边框纤细轨道设计，精简隐藏且时尚纤薄；

灯具轨道内置优质紫铜条，高效长寿的导电系统；采用高品质磁吸和安全卡口双保险，可随时移动和调放灯具位置且无掉落风险，使用安全系数更高；

灯具搭载的飞利浦原装大容量外置驱动可同时驱动多盏灯，提供更优质便捷的使用体验；

轨道双翼采用蜂巢设计，更轻更安全，可使用龙骨框架和开孔预埋两种安装方式，灵活安装无局限；

该系列灯具共有两种色温（3000K 和 4000K）可供选择，助力用户定制专属光环境，契合会客、阅读、休闲娱乐等多样化用光场景，营造独一无二的灯光氛围。

飞利浦磁吸轨道系列即日起通过飞利浦照明中国全渠道发售。