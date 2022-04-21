作业帮日前通过一场发布会宣布正式进军打印机市场。据作业帮相关负责人介绍，喵喵机品牌经过五年的技术积累与产品迭代，伴随着专为学生群体量身定制的 A4 学习打印机 F1 的正式推出，喵喵机已经完成了从错题打印向学习打印的升级，作业帮正式进军打印机市场。

本次推出的喵喵机学习打印机 F1 支持 A4 宽幅纸张的打印，不仅满足学生的试卷及学习资料打印需求，成年人日常家庭办公的需求也能有效支持。

喵喵机学习打印机 F1 采用热敏打印技术，无需墨盒即可实现快速打印，避免了传统打印机常见的频繁更换墨盒、漏墨、堵头、卡纸等现象。相比传统打印机，喵喵机学习打印机 F1 更有体积小巧，操作简单，远程打印等优点。

作为一款学习打印机，喵喵机学习打印机 F1 还能提供试卷还原和错题整理两大功能：清除做过的试卷笔迹，快速还原整洁的试卷进行打印；针对没有掌握的错题进行录入并形成 “错题集”，从打印到错题练习，省去手抄错题的时间。

喵喵机学习打印机 F1 还内置了作业帮 5.4 亿学习资源，包括海量全国各地真题试卷、全学科全教材的单元同步练习，以及小学到考研所需的英语单词书、小学到高中的必背字词古诗文等。

喵喵机学习打印机 F1 支持远程打印，即使父母不在家，只要作业帮喵喵机 F1 处在开机及联网状态，父母通过手机操作，微信、QQ、钉钉等应用上的文档，无需转换格式，即可实现异地云联，实现远程打印，普通一张 A4 纸打印仅需 3 秒即可完成。