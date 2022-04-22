亚马逊于今日宣布在全球发布 37 个新的可再生能源项目。这一重要进展将助力亚马逊实现到 2025 年全球基础设施 100% 使用可再生能源的目标，比原定的 2030 年的目标提前 5 年。新项目使亚马逊全球可再生能源项目的总发电量增长近 30%，由 12200 兆瓦增加至 15700 兆瓦。如今，亚马逊在全球的可再生能源项目总数达到 310 个，覆盖 19 个国家，进一步巩固了亚马逊作为全球最大的可再生能源企业购买者的地位，并助力其实现《气候宣言》（The Climate Pledge）中设定的目标。根据《气候宣言》，亚马逊致力于在 2040 年实现所有业务线零碳排放，相比《巴黎协定》的目标提前 10 年。

亚马逊首席执行官 Andy Jassy 表示：“我们在保护地球和减少亚马逊对环境影响方面的承诺，促使我们在 2020 年和 2021 年都成为了全球最大的可再生能源企业购买者。随着业务增长，秉承着 100% 使用可再生能源支持亚马逊运营的使命，我们将持续对可再生能源进行投资。如今，亚马逊在 19 个国家打造了 310 个风能以及太阳能项目，并将努力达成到 2025 年 100% 使用可再生能源支持企业运营的目标，比原定计划 2030 年提前 5 年。”

本次宣布的 37 个新项目分别位于美国、西班牙、法国、澳大利亚、加拿大、印度、日本以及阿拉伯联合酋长国。这些新项目的类型和规模各不相同，包括 3 个新风力发电场，26 个新太阳能发电场，以及全球 8 个新屋顶太阳能装置。至此，亚马逊已拥有 310 个可再生能源项目，包括 134 个风能和太阳能发电场以及 176 个屋顶太阳能项目。

一旦投入运营，亚马逊的 310 个项目预计每年将生产 42000 吉瓦时（GWh）的可再生能源，其发电量足以每年为 390 万美国家庭供电。此外，这些项目所生产的零碳能源每年也将帮助减少 1730 万公吨的碳排放，相当于减少美国每年 370 万辆汽车的排放量。

此外，亚马逊还在持续投资与储能系统相结合的可再生能源项目。借助储能系统，亚马逊能够储存其太阳能项目所生产的清洁能源，并且在太阳能不可用时（如夜晚）或高需求时段，保证清洁能源的持续供应。通过延长零碳电力的使用时长，将增强亚马逊的清洁能源项目对气候的积极影响。新项目包括位于亚利桑那州的 300 兆瓦太阳能项目（电池储能容量 150 兆瓦）以及位于加利福尼亚州的 150 兆瓦太阳能项目（电池储能容量 75 兆瓦）。这两个项目将使亚马逊已发布的太阳能与储能系统相结合的可再生能源项目的发电量增加一倍，从 220 兆瓦增加至 445 兆瓦。

本次公布的最新可再生能源项目将为亚马逊包括其办公室、运营中心以及为全球数百万客户提供支持的亚马逊云科技数据中心的运营提供清洁能源，更多项目详情如下：

23 个新项目位于美国，分布于 13 个州：这些新项目使亚马逊在美国的清洁能源总购买量从 7200 兆瓦增加至 10400 兆瓦。新项目包括亚马逊迄今为止发布的发电量最大的可再生能源项目，即位于德克萨斯州的 500 兆瓦太阳能项目，以及公司位于密苏里州的首批可再生能源项目。其他新项目则分别位于亚利桑那州、阿肯色州、加利福尼亚州、特拉华州、乔治亚州、伊利诺伊州、印第安纳州、密西西比州、俄亥俄州、俄克拉荷马州和弗吉尼亚州。

5 个新项目位于西班牙：通过新增 314 兆瓦可再生能源发电量，亚马逊在西班牙的可再生能源总投入现达到 1400 兆瓦。本次发布的 5 个新项目包括 3 个太阳能电场和 2 个风电场，至此亚马逊在西班牙的可再生能源项目总数已达到 14 个。

法国第二个可再生能源项目：亚马逊发布在法国的第二个太阳能项目，至此亚马逊在法国已公布的可再生能源总发电量达到 38 兆瓦。

8 个新增屋顶太阳能项目：亚马逊在阿拉伯联合酋长国发布首个屋顶太阳能项目——位于迪拜的太阳能装置，其发电量可达 2.7 兆瓦。此外，亚马逊还发布了另外 7 个屋顶太阳能项目，分别位于澳大利亚、加拿大、印度和日本，清洁能源发电总量超过 5 兆瓦。

清洁能源买家协会（CEBA）首席执行官 Miranda Ballentine 表示：“亚马逊连续第二年在清洁能源买家协会的 ‘十大交易记录’ 中位列榜首，持续展示其对推动使用清洁能源的承诺。亚马逊的新发布凸显了能源客户在美国和全球部署无碳能源项目时正采用日益精细的战略，以及这些客户在优化减排方面发挥的关键作用。”

亚马逊于 2019 年联合发起《气候宣言》，承诺在 2040 年实现所有业务线零碳排放，相比《巴黎协定》的目标提前十年。目前已有逾 300 家公司签署了《气候宣言》，包括百思买、IBM、微软、百事可乐、西门子、联合利华、威瑞森和 Visa 等。为实现这一目标，亚马逊将持续减排，采取切实的行动，推动实现到 2025 年 100% 使用可再生能源支持公司运营的目标，比最初计划的 2030 年提前 5 年。亚马逊还致力于实现 “零碳排放运输”（Shipment Zero）的愿景，到 2030 年 50% 出货量实现零碳排放，并购买了 10 万辆电动货车，这也是亚马逊有史以来最大的电动货车订单。此外，亚马逊还通过在气候宣言基金（Climate Pledge Fund）投资 20 亿美元，进一步开发脱碳服务和解决方案。