CNN（有线电视新闻网）的流媒体服务 CNN+ 推出不满一个月就要停服了。CNN 新任首席执行官克里斯·利赫特（Chris Licht）在一场全体会议上传达了这一消息，该服务将于 4 月 30 日完全关闭。

利赫特表示该决定「并不反映 CNN+ 的人才和内容质量，其中一些将迁移到 CNN 的节目或公司的一些其他网络。」他说，这个决定是关于更广泛的战略。「在复杂的流媒体市场中，消费者想要简单和全面的服务，这比独立产品提供更好的体验和更大的价值。」他表示，员工将在接下来的 90 天内获得报酬和福利，那些没有在公司转职的员工将获得至少六个月的遣散费。CNN+ 的负责人 Andrew Morse 即将离开公司。

CNN 似乎从一开始就注定要失败。该新闻网将这项服务想象为一种思考新闻报道的新方式，提供新的个性驱动节目以及访问 CNN 的部分最佳原创系列的入口。它与主网络的关系有些混乱。CNN+ 并没有提供线性频道的流媒体版本，而是尝试构建一个不同的、更个性化的新闻报道版本。该公司还试图弄清楚如何将新闻内容带给更多点播的受众，并使新闻更具互动性。

据报道，CNN 计划在几年内投资约 10 亿美元于 CNN Plus 之上，并且已经向该服务投入了至少 1 亿美元（有消息说已经高达 3 亿美元）。鉴于投资规模，初期的用户数量可谓相当惨淡：Axios 报道称，截至本周，约有 15 万人注册了每月 5.99 美元的服务，而 CNBC 指出，CNN+ 只有不到 1 万的日活。