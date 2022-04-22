以下报告来自 data.ai：

用户使用移动应用的时间是否有上限？毕竟，人们还要工作、吃饭和睡觉。data.ai《2022 年第一季度市场指数排名》表明，用户仍在通过移动设备提升生活的各个方面，因此使用时长仍有上升空间。

当一些市场的移动使用时长首次突破每天 4 小时的门槛时，一些行业观察人士可能会感到惊讶，但现在已经成为了常态。根据 2022 年第一季度的数据，有 12 个市场每日花费在移动应用上的时间超过 4 个小时。在 Top 4 市场中，这一数字超过 5 个小时。

虽然这些数字自应用市场诞生以来就一直在上升，但毫无疑问，新冠疫情及其随后的封锁和保持社交距离政策加速了用户从 “传统” 媒体向应用的迁移。data.ai 数据显示，在前十大市场中，2022 年第一季度中的移动应用使用时长比 2019 年增加了 20%。

在某些地区，增长更加显著。与 2019 年第一季度相比，2022 年第一季度新加坡、俄罗斯、加拿大、澳大利亚分别增长了 35%, 35%, 30% 和 35%。

印度尼西亚用户每日使用应用时长接近 6 小时

印度尼西亚显然是世界上最热衷于使用应用的市场。自 2020 年以来，该市场已经超越巴西和韩国，成为无可争议的全球使用时间最长的国家。

2021 年，印度尼西亚突破了每日使用应用 5 小时的数字。在 2022 年第一季度，这一数字达到了 5.7 个小时。是否有可能达到 6 小时呢？未来几个季度的结果将会有所揭示。

我们无法动摇：“四大” 应用稳居下载榜榜首

应用经济在推出 15 年后拥有数十亿的活跃用户，现在这个数字已经非常稳定。它有自己的热门产品，且每个季度的变化不大。2022 年第一季度的全球热门应用下载榜与上一季度大体相同。Instagram、TikTok、Facebook 和 WhatsApp Messenger 占据了前四名的位置。与 2021 年第四季度相比，唯一的变化是 Snapchat，上升了两位，排名第五。

当然，深入研究区域数据就会发现更细致的洞察。在美国，HBO Max 的下载量排名上升了 9 个名次，排名第五。在线视频领域的竞争非常激烈，但在与 Disney+ 和 Netflix 的竞争中，HBO Max 保持了自己的优势。该公司于今年 1 月份透露，它在美国拥有 4,680 万用户（包括其有线和在线视频服务）。

新冠疫情和购物应用挑战 TikTok 在部分市场的主导地位

值得注意的是，尽管限制政策普遍放松，但在一些地区新冠疫情应用仍旧流行。有趣的是，新冠疫情产品在德国排名第一和第二，在法国排名第一和第五。这两个国家比英国保留了更多的限制，例如，英国的官方新冠疫情应用并没有出现在前五名（但其通用的公共医疗卫生服务应用 NHS 排名第二）。

在印度，两款移动电子商务 App Meesho 和 Shopee（分别排名第一和第三）打破了热门应用的主导地位。印度的移动支付和购物行业尤其活跃，而这两款产品是目前的赢家。Meesho 刚刚宣布将进军杂货领域。

印度支付应用社区的火爆同样在其他国家也有所展现，尤其是日本。PayPay 在日本第一季度的下载排行榜上排名第二。PayPay 允许用户扫描或生成二维码，在超过 300 万商店可进行支付。

Free Fire 与 Wordle 名列前茅

Free Fire 在全球游戏排行榜上名列榜首，而 Goldfinch Studios 的 Wordle 则在美国、英国和澳大利亚排名第一。

本季度下载量最多的游戏是新加坡 Garena 发行的《Free Fire》，这款大受欢迎的吃鸡游戏如今已与《Subway Surfers》、《ROBLOX》和《Candy Crush》一同成为了游戏领域的热门游戏。

浏览各地区的游戏排行榜，Goldfinch Studios 的《Wordle》表现尤为突出。它在英国、美国和澳大利亚的下载量都高居榜首。偶然地登上排行榜榜首是非常罕见的现象，显然，在《Wordle》爆火后，用户在寻找它的移动版本，但 Goldfinch 的《Wordle》不是他们想找的游戏。我们还发现，其他与《Wordle》走红密切相关的游戏也出现了大幅度增长，其中《Word Guess – Word Games》在澳大利亚的下载排行榜上排名第七，而《Wordscapes》在澳大利亚和美国的月活跃用户数排行榜上排名第八。

Homa 发行的超休闲游戏《Merge & Fight》是全球下载突破榜排名第一的游戏。这款游戏于 2022 年 1 月推出，玩家可以合并他们的恐龙，和龙、怪物或其他恐龙进行竞争。通过合并恐龙，玩家可以解锁更强大的怪物。根据游戏的说法，“只有 1% 的玩家能解锁全部生物并赢得挑战”。

尽管《Yu-Gi-Oh Master Duel》于 1 月底才发行，但就整个季度的下载量和突破下载量而言，它已然是日本市场排名第一的游戏。《Yu-Gi-Oh Master Duel》是一款基于卡牌的策略游戏，根据 data.ai Game IQ 分类法，它是一款以流行的游戏王（Yu-Gi-Oh）IP 为特色的策略 > CCG 战斗游戏。

移动用户欣然接受 Locket Widget 在照片分享方面的新变化

应用突破榜也许比下载榜单更具启发性。它监测的是每个季度增长最快的产品，总是会带来一些惊喜。

值得关注的是 Locket Widget 在第一季度里的表现，它在英国、美国、法国和新加坡都名列前五。Locket Widget 允许用户在主屏幕上看到朋友们的实时照片。他们可以使用这个小工具拍一张照片，然后立即返回。它的成功证明了任何以创新的方式将图片和信息结合起来的想法都具有持久的吸引力。

在其他地方，效用类应用占据主导地位。其中提供私密浏览（如 Secure VPN、VPN Master、Fast Candy）、网络加速（如 1.1.1.1 Faster Internet、Speedify）、居家办公（如 VooV Meeting）服务，以及税收及财务应用（如美国的 TurboTax 和 IRS2Go，中国的个人所得税、德国的 Taxfix 和韩国的 HomeTax）的 App 表现良好。

同样值得注意的是 Outfit 7 的《Talking Ben the Dog》，这款游戏在美国、英国、俄罗斯和阿根廷都取得了成功。它于 2010 年推出，但在今年早些时候更新成了免费应用，从而重获新生。玩家们显然被这位退休的化学老师 Ben 迷住了，是真的，他会无视你，直到你戳他或者挠他痒痒。