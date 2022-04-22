4 月 22 日，正值地球日来临之际，戴尔科技集团推出多款新品，采用全新可持续材料，帮助缓解全球日益加剧的资源浪费和紧缺问题。

这些新品的推出和可持续材料的应用均基于戴尔科技集团近期发布的可持续发展纲要 —— Concept Luna，旨在通过革新性的设计理念实现资源节约，并让更多的循环材料在日常经济发展中发挥作用。

戴尔科技集团客户端产品事业部资深副总裁 Rahul Tikoo 表示：“戴尔科技集团的宗旨是以科技创新推动人类进步。我们因有机会可以为后代创造更美好的事物而备受鼓舞。我们正在努力通过创新的产品设计和包装减少对环境的影响、避免资源浪费、降低排放。同时，作为循环经济的领导者，我们更进一步，在产品全生命周期中的每一个环节加以反复研判和思考，以便在未来提供更具可持续性的产品。”

Latitude 5000 系列：集全球创新可持续材料之大成

Latitude 5000 系列是戴尔销量最高的一款电脑产品。因此，提升其在可持续性方面的投入能够有效产生规模效应。全新 Latitude 5000 系列通过更加巧妙的设计，加大了可回收和可再生材料的使用，其中包括：

笔记本电脑的翻盖采用 71% 的可回收和可再生材料，包括从造纸业回收的木纤维生物塑料（21%）、再生碳纤维（20%）和回收塑料（30%）。翻盖是笔记本电脑上最沉的部件之一，此举可将其可持续影响最大化，有效减少制造过程中所消耗的碳、水和能源。

笔记本电脑底座采用了再生碳纤维（20%）；全新的底座防滑垫采用蓖麻油提取的创新可再生性生物橡胶（39%），减少了对石油基材料的依赖。

戴尔 Latitude 5000 系列将海洋塑料的使用范围从包装扩大到产品，实现历史性突破。Latitude 5000 系列 28% 的风扇外壳采用了海洋塑料。

Latitude 5000 系列的包装采用 100% 回收或可再生材料，并可实现 100% 再回收。

让更多产品和平台 “换” 上可持续材料

过去十年，戴尔推出了一系列强大的采用可持续材料的创新产品，其中包括多个行业领先的应用。如今，戴尔正在通过自身与合作伙伴的努力，让更多产品和平台 “换” 上创新的可持续和可再生材料。

随着人们越来越意识到每一年塑料进入海洋后所造成的严重环境问题，戴尔在 2017 年率先启动了使用海洋塑料来制造商业规模产品包装的项目，目标是在这些废料进入水域之前就将其回收并转化成资源。自那时起，戴尔就大幅增加了可持续材料的使用，目前戴尔所使用的海洋塑料已超过 22.7 万磅（10.3 万公斤），并在超过 510 万个可回收包装托盘和端盖中加以使用。

非盈利海洋环保组织 Lonely Whale 首席执行官 Dune Ives 表示：“戴尔很早就意识到唯有通过跨行业合作，才能应对像海洋塑料这样的全球性问题。因此戴尔与我们共同创立了 NextWave Plastics，这是目前唯一一个由全球企业组成的、致力于共同建立海洋塑料供应商网络并将其所产生的价值回馈于社会的联盟。全球每年进入海洋的塑料高达 1400 万吨，戴尔此次发布的产品彰显了戴尔长期致力于解决这一问题的决心。”

戴尔不仅在 Latitude 5000 系列中增加了海洋塑料的应用比例，还将这种材料用于 Precision 3000 系列移动工作站的风扇外壳以及戴尔 OptiPlex Micro 台式机和 Precision 工作站的风扇和风扇外壳。戴尔 EcoLoop Pro 系列背包、保护套和公文包的外层面料也全部使用海洋塑料。

同时，Latitude 7430 和 7530 笔记本电脑以及 Precision 3000 系列移动工作站的底部保护壳采用从蓖麻油中提取的生物橡胶，进一步扩充了戴尔可再生材料的阵容。

除了这些新材料之外，戴尔还使用循环回收塑料、再生碳纤维、依靠水力发电制造的铝、生物基塑料、循环铝和稀土磁铁等现有的环保材料。为了表彰戴尔在这一领域的贡献，美国环境保护署（EPA）近期授予戴尔可持续材料管理奖，戴尔的生物塑料荣获先进冠军奖（Cutting Edge Champion Award）、循环铝试点项目荣获永续卓越奖（Sustained Excellence Award）、回收服务荣获金级回收奖（GoldRecycling Award）。戴尔已连续八年凭借负责任的可持续材料管理和电子产品回收行动得到美国环保署的认可。

使用可持续材料设计和制造产品只是实现循环经济的第一步。通过维修、再利用和回收，尽可能延长产品和材料的使用寿命，从而减少电子垃圾的产生也同样重要。为了实现这一宏伟的目标，戴尔近期启动了多项新计划，在其 20 多年全球回收服务的基础上，根据不断变化的客户和消费者需求，重新思考和设计可持续材料的利用和回收。

新包装由 100% 回收或可再生材料制成，并可实现 100% 再回收

戴尔推出首个由 100% 回收或可再生材料制成、且可实现 100% 再回收的产品包装，加速实现其 2030 年包装目标（2030 Packaging Moonshot Goal）。新包装包括：

电源线和纸质文件等，采用纸质包装替代传统塑料包装

使用回收瓦楞纸制成的包装箱，包装箱内的托盘使用来自可持续循环的竹子和甘蔗纤维纸浆

使用纸质胶带，减少使用塑料胶带时产生的垃圾污染

所有戴尔全新 Latitude 系列笔记本电脑、Precision 移动工作站和 XPS 设备都将使用新包装，从而助力实现规模化循环经济发展。