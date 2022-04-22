戴尔今天发布了 Precision 5470 移动工作站，后者秉承 “小机身大创意” 的创作灵感，以 14 英寸机身承载强大性能，是戴尔目前最小、最薄的工作站。

Precision 5470 轻达 1.48 千克（3.26 磅），不但是戴尔全球最小、最薄的工作站，而且还是首款搭载第 12 代英特尔酷睿 H 系列处理器的笔记本电脑，符合英特尔 Evo 平台认证并且支持英特尔 vPro 平台。Precision 5470 最高可配置 64GB DDR5 内存、4TB 存储和 NVIDIA RTX A1000 显卡。

Precision 5470 采用新一代散热管理系统，在不影响内存或 Thunderbolt 端口的前提下，可以在紧凑的系统范围内使用。双风扇（Dual Opposite Outlet）专利技术帮助系统实现复杂工作流程所需的高运行速度。戴尔首创的粘合式铰接结构可以加快热气排放，帮助优化系统性能。

Precision 5470 配备沉浸式 14 英寸四面极窄边框（Infinity Edge）显示屏；采用 TUV 认证的 ComfortView Plus 低蓝光滤镜硬件，无损还原创意本真色彩。

Precision 5470 配备高速 Wi-Fi 6E 连接，并利用 Precision 专属 Dell Optimizer 戴尔智能调优软件进一步提升系统的智能化水平。这款基于 AI 设计的软件能够学习用户的工作方式并响应用户需求，自动调优应用性能、电池续航时间、音频设置和隐私保护。此外，还有两项全新功能将 Precision 5470 智能化水平提升至新的高度：

全新智能隐私功能可识别用户视线，自动调节屏幕明暗，同时当探测有他人注视屏幕时，会帮助用户隐藏敏感信息和内容。

以 “移动” 作为核心概念，Precision 5470 凭借首创的同步多网络连接技术，可以提供更快的数据和视频下载速度，能够满足每一名创作者的需求。

Precision 5470 的大型触控板让用户自由支配整个屏幕；现代化 Pro 键盘和选配的指纹识别器带来舒适的触感和便捷的使用体验。用户还可选配触控显示屏和触控笔。工程铝合金材质机身锻造了 Precision 5470 的高品质外观和质感，机身纹理在增强手感的同时起到防滑作用。

此外，秉承戴尔可持续设计的宗旨，Precision 5470 的包装采用 100% 可回收或可再生材料。