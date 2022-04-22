动点出海获悉，面向中小企业的 “可持续发展工厂” 标准有望在外贸行业率先落地，阿里巴巴国际站将于近期推出相关配套服务。届时，商家可以在阿里巴巴外贸服务市场（fuwu.alibaba.com）上申请可持续发展工厂咨询及验厂服务，通过后将会在平台上获得相关标识，还有机会获得专属营销场景展示、大促活动展示等一系列搜推权益。

“工厂制造变绿色，这在未来不是可选项，而是必选项。” 阿里巴巴国际站行业&商家业务部负责人秦奋在阿里巴巴国际站官方直播间透露，阿里巴巴国际站计划在今年扶持至少 1000 家中小外贸工厂通过 “可持续发展（绿色低碳）工厂评价”。他介绍说，海外的大型采购商，例如沃尔玛、家得宝、苹果、联合利华等先后公布了企业的 ESG 战略，对于下游的供应商也要求符合可持续发展及社会责任，对于出口的商品，逐步要求提供碳足迹报告。另外，欧盟委员会提出将于 2023 年启动碳关税，在全球低碳经济变革的进程中，新的绿色贸易壁垒正在逐步形成。

跨境外贸行业市场人士分析认为，跨境电商平台通过各项权益举措鼓励外贸商家参与 “可持续发展（绿色低碳）工厂评价”，有望激发中小商家积极性，帮助整个行业更快完成绿色低碳生产转型，能进一步提升中国外贸行业竞争力，以满足全球市场日益增长的绿色商品消费需求。

据了解，为充分调动中小企业可持续、绿色低碳发展潜力，扶持和鼓励中小企业绿色低碳转型发展，中国标准化研究资环分院联合阿里巴巴等公司共同起草的 “可持续发展（绿色低碳）工厂评价” 系列团体标准，在 3 月中旬正式发布实施。