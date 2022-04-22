4月 20 日，北京——4 月 20 日，“融合共创，畅享 5G”2022 惠普 5G 笔记本新品发布会在京成功举办，惠普宣布与中国移动、英特尔和联发科技正式达成战略合作伙伴关系，并联合发布首批获得工信部入网许可证的产品，即惠普 Spectre x360 14 英寸可触控变形本 5G 版和惠普星 x360 14 英寸可触控变形本 5G 版。同时，惠普将在 5G PC 领域与中国移动展开深入合作，未来双方会共同发力 5G 终端产品生态，拓展多样化的移动互联新体验。

新品发布嘉宾合影

目前，中国已建成全球最大规模的 5G 移动网络。5G 技术在各行各业掀起革新浪潮，5G 应用也在不断重塑人们的工作和娱乐体验。2021 年，中国综合移动办公平台市场达到了 125 亿元，同比增长 28.6%，增势迅猛。赛事直播、户外拍摄等新兴工作也广受追捧。为了在多样化的外部环境中随时随地进行实时通讯，人们更加需要一款高可靠、低延迟、多形态的 5G 终端产品。为此，惠普积极联动行业伙伴，深入洞察用户需求，齐心打造高效的 5G 生产力工具和多方位的 5G 生态体系，加速数智化未来的到来。

“当下，5G 应用正在渗透和重塑消费者生活的方方面面，人与人、物与物之间以更加智能的方式，前所未有地紧密联系在一起。” 中国惠普有限公司副总裁暨惠普中国区消费类产品事业部总经理范子军先生表示，“我们很荣幸能与中国移动、英特尔、联发科技这三家志同道合的伙伴携手并进，共同探索 5G 时代下的更多可能。未来，惠普将继续以用户为中心，为消费者带来更加完善的 5G 产品组合及焕然一新的应用体验。”

中国惠普有限公司副总裁暨惠普中国区消费类产品事业部总经理范子军致辞

中国移动终端公司副总经理汪恒江表示：“伴随 5G 商业化的不断普及，中国移动一直致力于开拓我国 5G 终端的多形态发展，为用户打造不同使用场景下的优质互联体验。此次四方战略合作、共同推出 5G PC 产品可谓具有划时代意义。中国移动作为全球最大且领先的 5G 运营商，希望尽情释放 5G PC 的巨大潜力，大幅提升未来人、机、物的连接和交互，让 5G 技术普惠到更多用户。”

“此外，在去年年底，中国移动提出了 ‘算力网络’ 的新理念，将逐步推动算力成为与水电一样，可一点接入、即取、即用的社会级服务，达成网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及的愿景，实现算力的泛在与普惠。中国移动终端公司重点关注端侧算力网络，希望借助远场云端算力和近场异构终端算力协同，推动终端算力升级，使算力跨终端间灵活流转，使终端承载丰富算力服务场景，我们希望端侧算力汇聚起来成为中国移动算力网络有机的组成部分。”

中国移动终端公司副总经理汪恒江致辞

在发布会圆桌会谈环节中，四方就 5G 未来发展蓝图分享了观点和想法，并畅谈如何凭借创新科技赋能用户体验、携手共建更加完善的全场景 5G 生态。

中国移动终端有限公司技术部副总经理崔芳表示：“5G 技术已经渗透到社会的每个方面，进入人们生活的每个场景。当下，5G 与 PC 的结合是符合数字化经济发展的必然需求。为此，中国移动希望更加紧密联合惠普、英特尔、联发科技，继续发挥四方在各自领域的优势，为消费者带来极具标杆性的 5G PC 产品。”

英特尔公司副总裁兼中国区云和行业解决方案部总经理梁雅莉表示：“5G 代表了计算和通信的融合，正在彻底改变我们与世界互动的方式。相信此次四方合作，会为用户提供全新的 5G 连接 PC 体验，同时也对社会和各行业的发展具有重要意义。我们会继续推动面向 5G 网络的技术创新，通过先进的芯片和系统平台技术，为高性能、高度移动化的电脑提供澎湃动力，随时随地让消费者领略流畅、惊艳、卓越的现代互联 PC 体验。”

联发科技无线通信事业部副总经理林志鸿表示：“5G 的快速发展不仅推动了社会生活方式的变革，更是带动了芯片市场需求的大幅增长以及芯片的高水平创新。我们很高兴，惠普推出了基于联发科技 5G Modem 与英特尔 PC 芯片组所打造的全互联 5G PC 产品。相信新品将会让消费者在中国移动的 5G 网络下，流畅体验 5G PC 为混合办公、云游戏等多种应用场景所带来的提升和便利。”

圆桌会谈环节嘉宾讨论

惠普 5G 笔记本重磅发布，打造全互联移动 PC 新体验

本次发布会震撼亮相的惠普 Spectre x360 14 英寸可触控变形本 5G 版和惠普星 x360 14 英寸可触控变形本 5G 版是首批获得工信部入网许可证的产品。新品搭载英特尔® 5G 5000 解决方案，集成联发科技的 5G 调制解调器芯片，可以随时随地接入高速率、低延迟的 5G 网络。凭借时刻在线的 5G 畅联能力、强悍的硬件配置以及出色的便携性，这两款 5G 笔记本将为用户带来全新的移动办公、学习和娱乐体验。

惠普 Spectre x360 14 5G 版，全新定义移动办公

惠普 Spectre x360 14 英寸可触控变形本 5G 版

随着移动办公和远程会议等需求的增加，商务人士对生产力工具的便携性提出更高要求。他们需要一台轻薄便携、全时在线的笔记本，实现随时随地的办公自由。全新惠普 Spectre x360 14 5G 版是惠普首款支持 5G 网络的旗舰级笔记本，只需插入 SIM 卡即可快速联网，无论远程会议、大型文件传输还是在线修改方案，都可以让用户享受更稳定高速的移动办公体验。

硬件配置上，惠普 Spectre x360 14 5G 版搭载第十一代英特尔®酷睿™ i7 处理器，最高采用英特尔锐炬®Xe 核芯显卡，符合英特尔 Evo™平台的认证标准，能够流畅载入多种大型应用程序，轻松胜任繁杂的大数据、多任务处理等工作。外观设计方面，惠普 Spectre x360 14 5G 版机身轻至 1.39kg，支持 360 度触控翻转，用户无论在会场进行演示、还是在咖啡厅娱乐观影，都能将机身调整至最舒适的操作形态。此外，惠普 Spectre x360 14 5G 版最高可选 AMOLED 3000*2000 高分辨率屏幕，屏占比高达 90%，再配合 Anti-Reflection 抗反光涂层，即便用户在光线强烈的户外草坪、露天餐厅或是公车窗旁修改文档，屏幕画面依然清晰可见。

惠普星 x360 14 5G 版，畅享多元生活、娱乐新体验

惠普星 x360 14 英寸可触控变形本 5G 版

作为一款为年轻用户量身打造的笔记本，惠普星 x360 14 5G 版采用简约时尚的外观设计，其 14 英寸机身轻至 1.51kg[7]，灵巧盈动，可轻松装进随身挎包。惠普星 x360 14 5G 版支持 5G 实时畅连，搭配 360 度触控翻转设计，让用户不再受到环境和空间的限制，无论是在咖啡厅观看 4k 高清电影、户外文档处理还是和朋友联机玩游戏，都可以尽享全时在线的移动 PC 体验。

硬件配置上，惠普星 x360 14 5G 版搭载英特尔®第十一代 Tiger Lake i5-1155G7 处理器，配合英特尔锐炬®Xe 核芯显卡，能够高效完成图形渲染，轻松满足用户的视频编辑、大型图片处理、线上直播等需求。除此之外，惠普星 x 360 14 5G 版还拥有诸多人性化设计，产品内置惠小微智能语音助手，用户通过呼唤 “小微小微 “即可轻松唤醒智能 AI，立即获取字幕翻译、语音实时转录、音乐播放、天气和新闻资讯查询等多种智能服务。惠普星 x360 14 5G 版还支持闪传功能，可快速实现手机和电脑等不同终端系统间的文件、图片以及视频传输，给用户带来更高效、便捷的协同操作体验。