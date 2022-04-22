日前，超级自动化厂商精鲲科技已完成 B2 轮融资。本轮融资由阿米巴资本领投，老股东智铭资本与领航新界资本继续追加投资。融资金额将用于加强精鲲 JKSTACK 自动化平台研发，加速生态体系建设，推出开源自动化组件进行产品共创和社区运营。

精鲲科技主要从事自动化软件平台的研发与销售，将超级自动化领域的集成 PaaS（iPaaS）技术与低代码应用技术融合，应用在大型客户的跨步骤和跨系统的复杂业务流程中，实现任意系统和数据的快速组合，综合业务运营效率对比传统软件定制开发和人力服务实现数倍提升。

谈及未来，精鲲创始人说到：“业务自动化是一种崭新的思维方式和软件工程形态，一旦用户的心智被开启我们将会看见企业 IT 技术的代际跃升，如同当年 iOS 对于塞班的替换。我们正在努力让这成为企业 CXO 们的共识。”

阿米巴资本合伙人陈卓表示：“我们看好业务自动化软件的应用前景，精鲲的产品作为超级自动化管理中枢，服务于头部企业 CIO、CFO 甚至 CEO 的运营管理需要，抓住了中国最优质的客户群体的刚需，与业务逻辑解耦的技术架构又具备了跨行业复制的先天优势，在客户覆盖中也能不断积累应用场景完善产品矩阵。精鲲的团队对于中国 to B 市场有着深刻的理解和优秀的执行力，这些都构成了他们的竞争壁垒。期待精鲲不断自我超越，成为业务自动化的领先技术公司。”

智铭资本合伙人贾鹏表示：“实现业务流程高度自动化是企业数字化转型升级的重要内容，也是企业目前面临数据孤岛困境时的集中诉求。精鲲科技是构建企业全局层面自动化工作流的倡导者，其产品已经得到了众多行业头部客户的高度认可。我们相信精鲲科技未来定能在中国企业数字化转型的浪潮中持续赋能企业经营，并与客户并肩成长。”

领航新界资本合伙人庄士超表示：“企业智能科技是领航新界的重点关注赛道，精鲲通过软件架构的创新以工作流自动化方式通盘打通了企业各系统和职能，并保证了复用性，是国内超级自动化领域不同于单点工具独树一帜的软件公司。过去两年领航见证了精鲲团队与产品的成长，我们相信精鲲有机会成为业务自动化软件的明星公司。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。