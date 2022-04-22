福特的林肯品牌通过 Star Concept 展示了其未来设计语言。林肯还正式宣布到 2026 年推出四款电动汽车，并计划在本世纪中期 BEV 销售将占一半。

该品牌打算保持其 “安静飞行” 的理念，特别是舒适和安静的旅行，但赋予它 “迷人、充满活力的新面孔”。与本周早些时候推出的奥迪 Urbansphere 概念车相似，林肯 Star 概念车是一款大型 SUV 风格的跨界车，外观看起来很笨重，但这样的设计用于在内部提供充足的空间——正是为了给客户提供私人空间旅行或在市中心的喧嚣中可以得到片刻宁静。

宽敞的内部空间的核心竞争力来自于该品牌的电池电动架构，它使设计师能够通过使用电池组本身的空间来更具想象力和趣味性。根据林肯的说法，该架构使用后轮驱动或全轮驱动，这与福特的类似车辆保持一致。打开后舱门，Star Concept 有一个 “休息室模式”，可以转变为户外座位。在车辆的前部，引擎盖本身由电致变色玻璃制成，只需按一下按钮即可从透明变为不透明。

福特汽车公司首席设计官 Anthony Lo 说：“电气化正在消除许多传统的汽车设计限制，让我们能够重新构想汽车的样子。” “林肯 Star 是对突破林肯设计界限的体验和主题的研究——而这仅仅是个开始。”

然而，应该指出的是，到 2026 年推出四款车型的电气化攻势可能会比未来的 Star Concept 更加传统。四个车型中的两个将在未来几个月内推出。据说这些是 Aviator 和 Corsair 的全电动版本。